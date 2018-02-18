ضبط متهمين بحوزتهما تمثال يشتبه فى أثريته بالفيوم





الفيوم - رباب الجالى

ضبطت أجهزة الأمن، بمحافظة الفيوم، عاملاً وعاطلاً، بحوزتهما تمثال صغير مصنوع من الحجر ومدون عليه نقوش فرعونية يشتبه فى أثريتها، وكيس بخور و3 أقراص ترامادول مخدر، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفيوم، بتمكن خدمة نقطة التفتيش الأمنية (الروس)، بدائرة المركز، بضبط السيارة رقم 26471 ملاكى بنى سويف، قيادة "إسلام.ح.ك" (20 سنة-عامل)، ومقيم بمركز اهناسيا بمحافظة بنى سويف، وبرفقته "نصر.ع.ح" (23 سنة-عاطل)، وبحوزتهما تمثال صغير مصنوع من الحجر ومدون عليه نقوش فرعونية يشتبه فى أثريتها، وكيس بداخله كمية من البخور الأحمر تزن قرابة 250 جرام، و3 أقراص ترامادول مخدر.

وأقر المتهمان بملكيتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والأقراص المخدرة بقصد التعاطى، وكلفت إدارة البحث الجنائى بإجراء التحريات بشأن الواقعة وملابساتها.

تحرر محضر بالواقعة، رقم 1096 لسنة 2018 إدارى مركز الفيوم، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.