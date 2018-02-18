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صور.. وصول أحمد سلامة وطارق الدسوقى لمكتبة الإسكندرية لدعم ترشح السيسي

الأحد، 18 فبراير 2018 06:08 م
صور.. وصول أحمد سلامة وطارق الدسوقى لمكتبة الإسكندرية لدعم ترشح السيسي الفنان أحمد سلامة


الاسكندرية جاكلين منير
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وصل منذ قليل كلا من الفنان أحمد سلامة، والفنان طارق الدسوقى إلى مكتبة الإسكندرية، للمشاركة فى مؤتمر حملة  "أنت الأمل" لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية، و حث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات.

 

وقال الفنان أحمد سلامة، لـ"اليوم السابع" أنه عضو مؤسس بالحملة، وأنه لا يدخر جهدا فى سبيل مواصلة فعاليات الحملة بشكل تطوعى حبا فى مصر والرئيس الذى قدم الكثير لهذا الوطن وحمى مصر من مستقبل مجهول وأخطار كانت تحيط بها، و أخذ على عاتقة حمل ثقيل.

 

وأشار سلامة، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم الكثير من الإنجازات والمشروعات القومية التى شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، و تحتاج لإلقاء الضوء عليها، مؤكدًا على أن الهدف الأول من الحملة هو حث المواطنين على المشاركة الإيجابية فى الانتخابات لتظهر مصر بالمظهر الحضارى الذى تستحقة أمام دول العالم، مشيرًا إلى أن جدول الحملة يضم العديد من المحافظات من بينها أسوان والإسكندرية وبورسعيد والغردقة والجيزة والقاهرة.

 

من جانبه قال الفنان طارق الدسوقى، لـ"اليوم السابع": "نحن فى أمس الحاجة حاليا لنكون جميعا على قلب رجل واحد، ولابد من أن يكون الجميع داعمين لمؤسسات الدولة ودعمها وأمانها"، مشددا على ضرورة أن يشارك الجميع لممارسة حقوقة السياسية بالمشاركة الايجابية فى الانتخابات الرئاسية.

 

وأكد الدسوقى، على أن الحانب الثقافى والفنى هام فى تشكيل وجدان المواطنين، والفنان عليه واجب وطنى فى حث المواطنين على القيم الوطنية، والتى تعد رسالة هامة لا تقل أهمية عن رسالة الفن .

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الفنان طارق الدسوقى خلال مشاركته مؤتمر أنت الأمل بمكتبة الإسكندرية 
 
 
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الفنان أحمد سلامة مع محررة "اليوم السابع"
 
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الفنان طارق الدسوقى مع الزميل جاكلين منير محررة "اليوم السابع"

 


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