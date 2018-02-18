صور.. وزير الداخلية يتفقد الخدمات الأمنية بشارع جامعة الدول العربية

صور.. وزير الداخلية يتفقد الخدمات الأمنية بشارع جامعة الدول العربيةالأحد، 18 فبراير 2018 03:15 م
وزير الداخلية فى جولة تفقدية بالجيزة
كتب محمود عبد الراضى
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تفقد اللواء مجدى عبد الغفّار وزير الداخلية عددًا من الشوارع فى الجيزة، حيث تجول فى شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين.
اللواء مجدى عبد الغفار يتفقد الخدمات بالجيزة
والتقى وزير الداخلية الخدمات الأمنية فى شوارع الجيزة، مشددًا على تسيير حركة الطرق ومساعدة المواطنين بالشوارع.
تكثيف الخدمات الأمنية بالجيزة
تشديدات أمنية قبل زيارة الوزير للجيزة
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