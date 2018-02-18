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صور.. وزير الداخلية يتفقد الخدمات الأمنية بشارع جامعة الدول العربية

الأحد، 18 فبراير 2018 03:15 م
صور.. وزير الداخلية يتفقد الخدمات الأمنية بشارع جامعة الدول العربية وزير الداخلية فى جولة تفقدية بالجيزة


كتب محمود عبد الراضى
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تفقد اللواء مجدى عبد الغفّار وزير الداخلية عددًا من الشوارع فى الجيزة، حيث تجول فى شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين.
 
اللواء مجدى عبد الغفار يتفقد الخدمات بالجيزة
اللواء مجدى عبد الغفار يتفقد الخدمات بالجيزة
 
والتقى وزير الداخلية الخدمات الأمنية فى شوارع الجيزة، مشددًا على تسيير حركة الطرق ومساعدة المواطنين بالشوارع.
 
تكثيف الخدمات الامنية بالجيزة
تكثيف الخدمات الأمنية بالجيزة

تشديدات امنية قبل زيارة الوزير للجيزة
تشديدات أمنية قبل زيارة الوزير للجيزة

 


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