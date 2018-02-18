صور.. وزير التعليم يضع حجر أساس لمجمع المدارس اليابانية بالسويس





السويس - سيد نون

افتتح الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، مدرسة الشهيد محمد على زين بحى عتاقة بالسويس، ورافقه اللواء أحمد حامد، محافظ السويس واللواء محمد جاد مدير الأمن، ونواب المحافظة بالبرلمان.

وأكد اللواء أحمد حامد محافظ السويس: "إننا جميعا نقدر بطولات شهداء مصر الذين يضحون بحياتهم من أجل الدفاع عن مصر، وأن الشهيد الضابط محمد زين من أبناء محافظة السويس، واستشهد خلال عمله فى مواجهه العناصر الإجرامية".

جاء ذلك خلال استقبال محافظ السويس بمكتبه وزير التعليم، لافتتاح عدد من المدارس، وأهداه درع المحافظة، وحضر استقبال وزير التعليم نواب محافظة السويس وعدد من القيادات بالجهاز التنفيذى ومديرية التربية والتعليم بالسويس، ويفتتح وزير التعليم اليوم عددا من المدارس الجديدة بالمحافظة.

وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أنه سيجرى الامتحانات لطلاب الشهادات العامة فى شمال سيناء بالمحافظات القريبة من سيناء، مؤكداً للطلاب إنه لن يضيع منهم درجات دراسية أو فرص من أى نوع خاصة بالدراسة، نظرا للظروف الحالية فى شمال سيناء.

وأضاف طارق شوقى، خلال افتتاحه مدارس بالسويس، أن امتحان الثانوية العامة امتحان قومى ولا نستطيع تخفيفه لطلاب شمال سيناء، ولكن نقوم حالياً بدراسة مبادرة خاصة بتكميل المنهج الخاص بالثانوية أون لاين عن طريق سيرفرات خاصة يمكن للطلاب الدخول عليها، حتى فى حال قطع الإنترنت بشمال سيناء.

وأشار وزير التعليم إلى أن موعد عودة الدراسة سيتم تحديده بالتنسيق مع القوات المسلحة، نظرا للظروف الحالية فى محافظة شمال سيناء، وأنه عندما تعطينا القوات المسلحة الإشارة سنقوم بذلك.

وأكد شوقى أن الوزارة اهتمت بمشاكل مدارس المتفوقين، لافتا إلى أن الجزء الخاص بالتنسيق يتبع وزارة التعليم العالى، ونحن فى تشاور مستمر معها، والمطلوب تصحيح صورة العام الماضى لأن خريجى مدارس المتفوقين دخلوا الجامعات الحكومية، من بينها كليات طب وهندسة وطب بيطرى وجميع الكليات، وليس كل مطالب الطلاب دستورية أو قانونية، ونحن نبحث حاليا مطالبهم.

وشدد وزير التعليم على أن الوزارة غير مسئولة عن صيانة بعض المدارس خلال الدراسة، لأن الأمر يتعلق بالعام المالى وننتظر موافقات وزارة المالية لاعتماد ميزانيتنا، والأمر أدى إلى أن معظم المدارس تتم أعمال الصيانة بها خلال العام الدراسى وأثناء سير العملية التعليمية.

وافتتح الوزير مدرسة الشهيد سمير الجمل للتعليم الأساسى بحى عتاقة بالسويس يرافقه اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، وبدأت الدراسة بالمدرسة خلال الفصل الدراسى الثانى فى العام الدراسى الحالى لخدمة أهالى مدينة المستشار عدلى منصور والنهضة والحرية والملك عبدالله والمدن المجاورة لها، وأنشأت على مساحة 4800 متر وتشمل 22 فصلاً وتكلف إنشاؤها 7.5 مليون جنيه.

ويشغل تلاميذ المرحلة الابتدائية المحولين من عدد من المدارس 9 فصول تستقبل نحو 410 من التلاميذ، ويشغل طلاب الإعدادية المحولين من مدارس أخرى بلغ حتى اليوم نحو 61.

وأكد المحافظ أن هذه المدرسة ضمن المدارس التى ساعدت على تقليل كثافة الفصول خلال العام الدراسى الحالى، مؤكداً أن المحافظة قامت بإنشاء مدارس جديدة لتقليل الكثافة فى الفصول هذا العام.

يذكر أنه تم إطلاق اسم الشهيد الطفل سمير أحمد مصطفى الجمل على هذه المدرسة بعد موافقة المجلس التنفيذى برئاسة محافظ السويس وكان الشهيد سمير الجمل قد استشهد فى 23 نوفمبر 2013 أثناء الأحداث والمظاهرات التى توالت بعد فض اعتصام رابعة فى أغسطس 2013 أثناء مروره بمنطقة الترعة بحى الأربعين.

رافق الوزير وليد شوقى، رئيس حى عتاقة وعبد الحافظ وحيد، وكيل وزارة التربية والتعليم فى السويس وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية فى المحافظة.

كما وضع الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم واللواء أحمد حامد، محافظ السويس، حجر الأساس لمجمع المدارس اليابانية والذى سيشمل إنشاء مدرستين بالنظام اليابانى بمنطقة السلام 2 بحى عتاقة بمحافظة السويس.

ويبلغ مساحة مجمع المدارس اليابانية بحى عتاقة فى السويس 12 ألف متر مربع، وتمت الموافقة عليها من قبل المجلس التنفيذى للمحافظة والذى عقد فى 4 نوفمبر مطلع العام الماضى بحضور هشام الشريف وزير التنمية المحلية السابق.

كما قام الوزير بوضع حجر الأساس لمدرسة الشهيد ملازم أول الشهيد جمال حامد بحى عتاقة الذى استشهد فى 30 يناير 2015 عقب انفجار عبوة ناسفة كان بالقرب منها خلف إدارة تأمين الطرق.