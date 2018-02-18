video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 18 فبراير 2018 09:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محمد عبد العال فى الصباح نقاش وبطل كمال أجسام مساءً بالشرقية

الأحد، 18 فبراير 2018 07:00 ص
صور.. محمد عبد العال فى الصباح نقاش وبطل كمال أجسام مساءً بالشرقية


الشرقية - فتحية الديب
إضافة تعليق

فى الصباح عامل باليومية نقاش، وفى المساء بطل كمال أجسام، 20 عاما قضاها الشاب "محمد عبد العال محمد عبد النبى" ابن قرية أوشميس بمحافظة الشرقية، فى حب رياضة كمال الأجسام، أملا فى تبنى أحد الأندية له، لكن حلمه طال انتظاره لإقامته فى إحدى قرى شمال الشرقية وصعوبة وضعه المادى الذى حال دون تنفيذ حلمه.

 

"20 عاما قضتها فى حب الرياضة، عندما كان عمرى 12 سنة، كنت أحب ممارسة الرياضة بدأت برياضة الجرى، ثم كمال الأجسام، وعندما بلغت العشرين من العمر، بدأت أتردد على محافظة الإسماعيلية، ولعبت فى نادى الأسرة وحققت عدة بطولات محلية، ولكن دون أن يرعانى نادى كبير".. هكذا بدأ الشاب "محمد" ابن 32 سنة حكايته مع الرياضة.

 

وتابع "محمد" بعد إنهاء دراستى وحصولى على دبلوم ثانوى تجارى، بدأت أبحث عن أى فرصة للالتحاق بأحد الأندية، ولكن ظروفى المادية منعتنى من السفر والبحث، لكونى أكبر أشقائى وأقيم بأحدى قرى الحسينية شمال الشرقية، وبدأت أمارس الرياضة من منزلى، أتدرب على حمل الأثقال والألعاب الشاقة، مع عدم وجود برنامج غذائى.

 

ويضيف وملامحه يملأها الهم بالرغم من كونه فى رعيان الشباب، مؤخرا تعرضت لحالة نفسية سيئة لمرض والدتى بسرطان الثدى، وأنفقت مبلغ 20 ألف جنيه كل ما حوشته من عملى. وداخل غرفة بسيطة غير مفروشة بأحدث الأساس، بل قائمة على أعمدة وحيطان من الطوب الأحمر، يقضى الشاب الثلاثينى كل حياته داخلها فى تدريب شاق لرياضته المفضلة لديه، حيث يعمل فى الصباح أى عمل بالأجر اليومى، وخاصة أعمال النقاشة وفى المساء يعود إلى غرفته مكتفيا بالبقاء بها عن أى شىء آخر، ويعطف على القيام بأعمال الرياضية التى يهواها.

 

حصد "محمد" 6 بطولات منها بطولات كمال أجسام، ومصارعة الذراعين وبطولات الجرى لمسافات طويلة، وحقق مراكز متقدمة، حيث كان يتدرب داخل منزله ثم يسافر وقت تحديد البطولات ويشارك فيها.

 

واختتم "محمد" حديثه برغبته فى الإلتحاق بأحد الأندية التابعة للقوات المسلحة، لتحقيقه حلمه باللعب لأحد الأندية، خوفا من تدهور صحته، وخاصة أنه فضل الرياضة على كل شىء ورفض الزواج وخصص حياته للرياضة ورعاية والدته المريضة، للتواصل مع محمد على الرقم 01061709714.

 

 

رقم-1-محمد-عبد-العال
 -محمد-عبد-العال

 

رقم-2-محمد-اثناء-التدريب
 محمد-اثناء-التدريب

 

رقم-3-محمد-يدرب-نفسه-منذ-20-سنة
 محمد-يدرب-نفسه-منذ-20-سنة

 

رقم-4-محمد-حصل-علي-عدة-بطولات-محلية
 محمد-حصل-علي-عدة-بطولات-محلية

 

رقم-5-الادوات-التي-يتدرب-عليها-بمنزله
 الادوات-التي-يتدرب-عليها-بمنزله

 

رقم-6-القوة-البدنية-لمحمد
 القوة-البدنية-لمحمد

 

رقم-7-محمد-اثناء-التدريب
 -محمد-اثناء-التدريب

 

رقم-8-محمد-يتمني-ان-يلعب-بنادي-تابع-للقوات-المسلحة
 -محمد-يتمني-ان-يلعب-بنادي-تابع-للقوات-المسلحة

 

رقم-9-حصوله-علب-بطولة-من-نادي-الحسينية
 حصوله-علب-بطولة-من-نادي-الحسينية

 

رقم-10-تكريم-من-جريدة-الجمهورية
 تكريم-من-جريدة-الجمهورية

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مأساة ربة منزل بالشرقية: زوجى مريض وأحتاج جاموسة أنفق من خيرها على صغارى

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

قرية ابوشميس

محمد عبد العال

كمال أجسام



لا تفوتك
تعرف على رأى دار الإفتاء فى طلاق زوجة ثلاثا وزواجها من محلل للرجوع للأول

تعرف على رأى دار الإفتاء فى طلاق زوجة ثلاثا وزواجها من محلل للرجوع للأول

فى ذكرى رحيل "الأستاذ".. حديث بين عبد الناصر وهيكل عن "الجنة والنار والموت"

فى ذكرى رحيل "الأستاذ".. حديث بين عبد الناصر وهيكل عن "الجنة والنار والموت"

وزير الخارجية أمام مؤتمر ميونخ للأمن: دول بالمنطقة تبرر الإرهاب ومصر تشن حملة للتخلص منه بسيناء.. ويؤكد: على العرب العمل لإبراز الوجه الحقيقى للإسلام.. والمجتمع الدولى ليس لديه رؤية موحدة تجاه مكافحة التطرف

وزير الخارجية أمام مؤتمر ميونخ للأمن: دول بالمنطقة تبرر الإرهاب ومصر تشن حملة للتخلص منه بسيناء.. ويؤكد: على العرب العمل لإبراز الوجه الحقيقى للإسلام.. والمجتمع الدولى ليس لديه رؤية موحدة تجاه مكافحة التطرف

"حقوق الإنسان" تحت أقدام "أردوغان".. انتهاكات النظام التركى عرض مستمر.. محكمة تقضى بالسجن مدى الحياة لـ6 صحفيين و150 آخرين يحاكمون وراء القضبان.. والأمم المتحدة: مستوى لا مثيل له من قمع الأصوات المعارضة

"حقوق الإنسان" تحت أقدام "أردوغان".. انتهاكات النظام التركى عرض مستمر.. محكمة تقضى بالسجن مدى الحياة لـ6 صحفيين و150 آخرين يحاكمون وراء القضبان.. والأمم المتحدة: مستوى لا مثيل له من قمع الأصوات المعارضة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة