صور.. محافظ جنوب سيناء: زراعة 68 ألف شتلة زيتون مجانا لدى المزارعين





جنوب سيناء – فايزة مرسال

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناءـ أن الفترة القادمة تشهد المحافظة طفرة فى مجال الزراعة منها زراعة بنجر السكر كمحصول وليس كتقاوى بمدينة سانت كاترين، لأنها المدينة الوحيدة على مستوى الجمهورية التي تتلاءم مع ظروفها الطبيعة والبيئية لإنتاج البنجر.

وأضاف المحافظ فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم زراعة 68 ألف شتلة زيتون مجانا لدى المزارعين فى إطار تنفيذ المشروع القومي لزراعة 2,5 مليون شجرة زيتون بسيناء، ودعم المزارعين بعدد 60 ألف شتلة متنوعة "زيتون - رمان – تين – موالح" مجاناً من قبل وزارة الزراعة، بهدف تحسين مستوى معيشة المزارع.

ومن جانبه، قال المهندس عاطف حامد وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، أنه جار تنفيذ إنشاء مزرعة جمبرى على مساحة 25 فدانا بقرية الجبيل بطور سيناء وإنشاء استزراع سمكي بطريقة الاكوابونيكس على مساحة 1500متر بشرم الشيخ، كتجربة لتعميم طريقة الاستزراع السمكي بطريقة الاكوابونيكس لانتاج الأسماك والخضروات.

وأشار أشرف محمد مدير الثروة السمكية بالمحافظة، أنه جار تطوير ميناء الصيد بتكلفة قدرها 145 مليون جنيه، ومشروع تطوير ميناء الصيد بطور سيناء كمرحلة أولى بتكلفة 45 مليون جنيه، كما سيتم تنفيذ المرحلتين "الثانية والثالثة "، من القرض المخصص من صناديق التنمية العربية بقيمة 100 مليون جنيه، ويهدف مشروع إنشاء ميناء الصيد الحديث بمدينة الطور إلى تخطيط وتنفيذ ميناء حديث للصيد لخدمة العاملين بالصيد بمنطقة الطور، ويشمل زيادة طول الرصيف الحالي إلى 240 مترا، وذلك برفع كفاءة الرصيف الحالى "70مترا"، وإضافة رصيف جديد بعمق 6 أمتار وطول 170 مترا، وزيادة مساحة الميناء لتبلغ 000 55 م2 لتوفير طريقي دخول وخروج وبوابات حديثة وتوفير مباني للجهات السيادية والجمارك .

وأشار مدير الثروة السمكية بالمحافظة، إلى توفير ساحات لعدد ثلاث ثلاجات حديثة للأسماك بمساحة إجمالية 800 7 م2 وتوفير مساحة لثلاث مصانع للأسماك بمساحة إجمالية 600 8 م2 رصف وتجهيز البنية الأساسية للميناء، وتشمل الأسوار والطرق الداخلية وانتظار الشاحنات، موضحا أنه يتم تطوير وإنشاء منطقة قزق حديث لصيانة السفن وإنشاء مبنى إدارة بمساحة 600م2.

واكد أنه تم إنشاء صندوق التنمية المستدامة للموارد السمكية بالبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة طبقا للبروتوكول بين محافظة جنوب سيناء ووزارات البترول والبيئة والسياحة والزراعة، على أن يكون رأس مال الصندوق 30 مليون جنيه، تم صرف 5 ملايين تعويضات للصيادين عن أشهر وقف الصيد.

وقال وكيل وزارة الزارعة إن المشروع يؤدي إلى زيادة طاقة الميناء 400 % عن الطاقة الأصلية وتوفير التبريد والتصنيع الحديث للأسماك لخدمة المناطق السياحية والعمرانية بسيناء، كما يوفر أكثر من 1000 فرصة عمل في مناطق التصنيع والتبريد والخدمات بالميناء.



أشجار الزيتون



ميناء الصيد بطور سيناء