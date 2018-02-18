صور.. محافظ بنى سويف يشهد حملة تبرع بالدم لصالح جنود الجيش





بنى سويف أيمن لطفى

نظمت اليوم الأحد، جمعية سيدات من أجل مصر التابعة لجمعية "من أجل مصر"، حملة للتبرع بالدم لصالح جنود القوات المسلحة والشرطة المشاركين فى حملة تطهير سيناء من العناصر الارهابية، بعنوان "دمى لجنود بلدى" بمركز الواسطى بمحافظة بنى سويف، بحضور المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف وقيادات الجمعية بالمحافظة الدكتورة صفاء رأفت والدكتورة رضوى مختار وحسن جعفر منسق حملة "كلنا معاك من أجل مصر" بمركز الواسطى.

وأكدت الدكتورة رضوى مختار إحدى قيادات الجمعية بالمحافظة، أن الحملة تواصل نشاطها فى مختلف مراكز المحافظة بهدف تعريف المواطنين بأهمية العملية التى يقوم بها جنود الوطن من أجل كل بقاع سيناء من جراثيم الإرهاب، مؤكدة أن التبرع بالدم هو جزء صغير جدا مقابل التضحيات التى يقوم بها الجنود فى هذه العملية.