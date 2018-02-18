صور.. مأساة الطفل عمرو بالوادى الجديد.. أصيب بـ"سخونية" أدت لتوقف نموه





الوادى الجديد – ماهر أبو نور

معاناة حقيقية تعيشها أسرة الطفل عمرو كامل فتحى 6 سنوات من أهالى مدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، بعد تعرض الطفل عمرو لارتفاع مفاجئ فى درجة حرارة جسمه عندما كان عمره عامين وأدت لإصابته بمضاعفات بالغة الخطورة نتج عنها تحلل فى المادة البيضاء فى المخ وموت الخلايا وضمور شديد أدى لتوقف نموه تماما وفقدانه القدرة على الحركة والكلام، ويتعرض بصفة مستمرة لنوبات تشنج شديدة لا يستطيع تحملها ولا يملك سوى البكاء الهستيرى حتى يتم إعطائه المسكنات المخدرة التى تهدئ من حالته .

ورصدت عدسة اليوم السابع جانب من مأساة اسرة عمرو والذى كان طبيعيا فى أول عامين من عمره حتى أصيب بنوبة سخونية ولم تستطع أسرته التدخل لخفض درجة الحرارة حتى أدت لإصابته بمضاعفات كارثية لتبدأ رحلة عذاب الأسرة على مستوى الجمهورية أملا فى الوصول لعلاج لنجلهم دون جدوى، حيث تضطر الأسرة لربط الطفل بشدادات بطول جسمه ليتسنى له الوقوف الطبيعى حتى لا يصاب بقرح الفراش ولا يستطيع تحمل ألم التشنجات العصبية التى يتعرض لها طوال اليوم إلا بالحصول على جرعات مضاعفة من العقاقير المخدرة والتى يتم صرفها له كحل وحيد مؤقت لوقف تلك الآلام.

حيث أفادت كافة التقارير بأن الطفل يحتاج للعلاج خارج البلاد للخضوع لفحوصات متقدمة تساعد فى تحقيق تحسن فى حالته وتعيده إلى نموه الطبيعى.

ومن جانبه أفاد كامل فتحى والد الطفل ويعمل موظف بالسجل المدنى أنهم يعيشون معاناة حقيقية بمعنى الكلمة فهم لا يتحملون مشاهد البكاء والألم الذى يعيشه الطفل أمامهم وهم عاجزين عن التصرف بعد أن قطعوا مسافات طويلة بحثا عن طبيب يعالج الحالة النادرة والتى لم يكن يتصور مطلقا أن دور سخونية عادى يسبب لنجله كل تلك المضاعفات التى تسببت فى تدمير حياته ودخولهم فى دوامة البحث عن الطبيب والعلاج المناسب دون جدوى فهو لا يستطيع أن يتحمل نفقات سفر نجله خارج البلاد بعد أن استنفذ كافة موارده فى تكاليف علاج نجله الصغير، متمنيا أن يوفقه اللى وأن يصل لإنقاذ عاجل لحالة نجله بدعم من المختصين أو من يكون لديه سبيل لتقديم المساعدة الطبية اللازمة لنجله المريض .

رقم الهاتف للتواصل : 01001203592 / 01287979126











































