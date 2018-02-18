صور.. غرق شارع بقرية المعصرة فى الداخلة بسبب انفجار ماسورة مياه رئيسية

تسبب انفجار ماسورة مياه فى أحد الخطوط الرئيسية لمياه الشرب بقرية المعصرة التابعة لمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد فى غرق شارع مسجد زمزم وعدد من الشوارع الفرعية بعد تسرب كميات كبيرة من المياه التى تسببت فى منع حركة المواطنين عبر هذا الشارع.

وعلى الفور تدخلت وحدات الصيانة بالوحدة القروية باستخدام المعدات فى عمل حواجز ترابية لمنع وصول المياه إلى المنازل وقام فريق الصيانة بإصلاح العطل الناتج عن كسر خط المياه وتم الدفع بسيارة كسح المياه لسحب كميات المياه المتسربة والناتجة عن انفجار خط المياه.

وقال كمال إبراهيم رئيس مركز ومدينة الداخلة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه فور حدوث العطل فى خطوط المياه وفور وصول البلاغ تحرك فريق الصيانة بالوحدة المحلية للقرية إلى موقع البلاغ وتمت السيطرة على تسرب المياه وقطع المياه بصفة مؤقته فى تلك المنطقة لحين الانتهاء من أعمال الصيانة والعمل على انتظام تدفق المياه مرة اخرى فور الانتهاء من إصلاح الخط المكسور كما تم وضع حواجز ترابية فى محيط المنازل لمنع وصول المياه إليها.



جانب من تدفق المياه



عطل فى خطوط المياه



تسرب كميات من مياه الشرب



اثناء اصلاح العطل



وحدات الصيانة والاصلاح



جانب من تسرب مياه الشرب



شارع مسجد زمزم بالقرية



امام احد المنازل



عربة سحب المياه بالقرية



احد اهالى القرية فى موقع الاصلاح