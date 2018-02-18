صور.. عروض مميزة لمسرحية "كأنك تراه" ضمن فعاليات الأقصر عاصمة الثقافة العربية





الأقصر – أحمد مرعى

شهدت فعاليات الأقصر عاصمة الثقافة العربية، على مدار الـ3 أيام الماضية، تنظيم فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفنى للمسرح، عرض مسرحية "كأنك تراه" وسط إقبال جماهيرى كبير، حيث تدور أحداث المسرحية فى إطار غنائى ويتراوح بين الكوميدى والتراجيدى فى معالجة لمشاكل المجتمع من الغرق فى الهجرة والرشوة والتفرقة بين المسلمين والأقباط والإرهاب، ويطرح العرض باستمرار سؤالاً واحدًا هل كل ما نفعله لو كنا نرى رسول الله سيكون مرضيًا عنه أو موافقًا للقيم الإنسانية والتشريعية؟ فالدين المعاملة.

ويقول ماهر محمود مخرج العرض، إنه يشعر بالسعادة لكون الفرقة تقدم العرض فى الأقصر ضمن فعاليات عاصمة الثقافة العربية، ويضيف أن العرض يدخل موسمه الرابع، وعرض فى القاهرة والمنيا وعدد من المحافظات أخرها الأقصر، مشيرًا إلى تعلق الجمهور بالعرض يرجع لكون العمل يضع المشاهد أمام نفسه فى مرآة ليحكم على أفعاله. وأن العرض يشبه العروض التوجيهية والإرشادية ولكن بقالب فنى جديد.

وقالت شيماء محمد، من الجمهور، إن العرض لمس أوتارًا مختلفة فى قلوبنا، وتأثرت بشدة بدور الفنان محمد يونس الذى سيجعلنى أبحث عن شخصية التابعى أويس القرنى. كما أن تشكيلات المجاميع بالعرض أبهرتنى، خاصة أن لهم أصواتًا عذبة.

وقال محمود أحمد سيد، أن العرض لا يقل فى قوته عن عروض كبيرة يصرف عليها مبالغ ضخمة، وأنى اصطحبت ابنتى لمشاهدة العرض بعد أن كثر الإعجاب به، فوجدت عرضا فنيا مشوقا، استمتعت به كثيرا.

ويعتبر عرض "كأنك تراه" من تأليف نسمة سمير، موسيقى وألحان محمد عزت، ديكور وملابس مى نبيل، أشعار محمد بهجت، بطولة محمد يونس، ماهر محمود، علاء النقيب، سامح فكرى، مصطفى سامى، أمنية حسن، سلمى هشام، والطفلة إنجى إيهاب، ومجموعة من المنشدين، إخراج ماهر محمود.



عروض مميزة لمسرحية كأنك تراه ضمن فعاليات الأقصر عاصمة الثقافة العربية