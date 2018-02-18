صور.. رقص وأغانى وحلوى فى احتفالات روسيا بمهرجان "استقبال الربيع"





كتب محمد جمال - تصوير رويترز

يحتفل الروس، اليوم الأحد بعيد "ماسلينيتسا" الشعبى القديم فى تقليد سنوى مرح تتخلله الرقصات والأغانى الشعبية وإعداد الفطائر المحلاة، وينتهى بحرق فزاعة من القش لإبعاد الشرعن البلاد والعباد.

ويعتبر "الماسلينيتسا" أو أسبوع المرافع، أحد الأعياد الشعبية المميزة التى تحتفل بها روسيا على خلفية التقاليد السلافية الشرقية القديمة، حيث تبدأ الاحتفالات بمناسبة انتهاء الشتاء القارس واستقبال الربيع بالفرح والتنزه والأنشطة المختلفة.

فوفقا لتقاليد العيد يقوم الأهالى بتحضير البلينى التى تعتبر أهم رمز للماسلينيتسا، وهى فطائر رقيقة من العجين مستديرة ذهبية تتفنن النساء فى إعداد حشواتها.

ويستمر الاحتفال بعيد الماسلينيتسا أسبوعا كاملا ابتدا من 12 فبراير وحتى 18فبراير لهذا العام، وسيخصص أكثر من عشرين ساحة للاحتفال بطقوس العيد فى موسكو.



احتفالات فى موسكو



جانب من الاحتفالات



رقص وأغانى



فطائر البلينى



حرق القش



أحد المواطنين يتسلق عمود خشبى للحصور على جائزة



إعداد الفطائر



تسلق عمدان الخشب للحصول على الجوائز



تقديم فطائر البلينى



توزيع الفطائر والمعجنات



حرق جسم من القش خلال احتفالات روسيا باستقبال الربيع