صور.. رقص وأغانى وحلوى فى احتفالات روسيا بمهرجان "استقبال الربيع"الأحد، 18 فبراير 2018 06:20 م
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
يحتفل الروس، اليوم الأحد بعيد "ماسلينيتسا" الشعبى القديم فى تقليد سنوى مرح تتخلله الرقصات والأغانى الشعبية وإعداد الفطائر المحلاة، وينتهى بحرق فزاعة من القش لإبعاد الشرعن البلاد والعباد.
ويعتبر "الماسلينيتسا" أو أسبوع المرافع، أحد الأعياد الشعبية المميزة التى تحتفل بها روسيا على خلفية التقاليد السلافية الشرقية القديمة، حيث تبدأ الاحتفالات بمناسبة انتهاء الشتاء القارس واستقبال الربيع بالفرح والتنزه والأنشطة المختلفة.
فوفقا لتقاليد العيد يقوم الأهالى بتحضير البلينى التى تعتبر أهم رمز للماسلينيتسا، وهى فطائر رقيقة من العجين مستديرة ذهبية تتفنن النساء فى إعداد حشواتها.
ويستمر الاحتفال بعيد الماسلينيتسا أسبوعا كاملا ابتدا من 12 فبراير وحتى 18فبراير لهذا العام، وسيخصص أكثر من عشرين ساحة للاحتفال بطقوس العيد فى موسكو.
احتفالات فى موسكو
جانب من الاحتفالات
رقص وأغانى
فطائر البلينى
حرق القش
أحد المواطنين يتسلق عمود خشبى للحصور على جائزة
إعداد الفطائر
تسلق عمدان الخشب للحصول على الجوائز
تقديم فطائر البلينى
توزيع الفطائر والمعجنات
حرق جسم من القش خلال احتفالات روسيا باستقبال الربيع
حرق فزاعة من القش لإبعاد الشرعن البلاد والعباد
فيديو وصور.. احتفالا بعيد ميلاده الـ64.. معلومات مهمة عن أيقونة الاستعراض فى هوليوود جون ترافولتا.."Saturday Night Fever" يرشحه للأوسكار عام 1977.. ونرشح لك 5 من أهم أفلامه لمشاهدة أفضلهم
دفتر أحوال المواطن.. بالوعات بدون أغطية فى شارع على بن أبى طالب بالأميرية.. منزل منهار يتحول لمأوى للثعابين والحشرات يهدد سلامة الأهالى فى ملوى.. نقص الأدوية بمستشفيات التأمين الصحى فى بورسعيد
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
مصطفى البحتري
يمكن قصدهم استهبال الربيع؟
شوف ازاي! وانا اللي كنت فاكر روسيا ابرد من مصر. امال ياخويا احنا قاعدين متكتكين م البرد ليه؟ يالله بينا على سيبيريا نستقبل الربيع الطلق الذي يختال باسما.