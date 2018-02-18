video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 18 فبراير 2018 09:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. جمعية من أجل مصر بالإسماعيلية تنظم مؤتمرا بالقنطرة غرب

الأحد، 18 فبراير 2018 09:14 م
صور.. جمعية من أجل مصر بالإسماعيلية تنظم مؤتمرا بالقنطرة غرب مؤتمر كلنا معاك من أجل مصر بالاسماعيلية


الإسماعيلية - صبرى غانم
إضافة تعليق

نظمت جمعية من أجل مصر بالإسماعيلية مؤتمر تنظيمى برئاسة احمد العايدى رئيس الجمعية بالاسماعيلية وبحضور عددا من أعضاء هيئة مكتب المحافظة بحضور النائب عصام منسى عضور مجلس النواب عن دائرة القنطرة شرق وغرب وذلك بمقر الجمعية بالقنطرة غرب بحضور هيئة مكتب الجمععية بالقنطرة برئاسة المحاسب محمود السنوسى.

 وقال احمد العايدى منسق جمعية من أجل مصر بالإسماعيلية بأن هذا الاجتماع يعتبر اجتماع تنظيمى لأعضاء هيئة مكتب القنطرة غرب وشدد العايدى على ضرورة الوقوف بجانب المواطنين بكل قرى وتوابع وعزب القنطرة غرب، وتسخير كافة الإمكانيات امامهم  وحثهم على الخروج للتصويت فى الانتخابات الرئاسية القادمة، وذللك من أجل الوطن الكبير مصر ومن أجل استكمال مسيرة العطاء والتنمية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأشار العايدى أن هناك 15 مؤتما رللجمعية سيقام على مستوى المحافظة لمبايعة الرئيس فى الانتخابات الرئاسية.

وطالب العايدى ان يكون مركز القنطرة غرب فى مقدمة مراكز المحافظة فى حشد الناخبين وخروجهم للادلاء باصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.

وقام أحمد العايدى ومرافقوه بافتتاح مقر الجمعية بالمجاورة الأولى بالقنطرة غرب.

 

احمد العايدى يتحدث
احمد العايدى يتحدث

 

اعضاء مكتب القنطرة غرب
اعضاء مكتب القنطرة غرب

 

المحاسب محمود السنوسى
المحاسب محمود السنوسى

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 

جانب من الاعضاء
جانب من الاعضاء

 

النائب عصام منسى يتحدث
النائب عصام منسى يتحدث

 

اعضاء هيئة المكتب
اعضاء هيئة المكتب

 

اعضاء هيئة مكتب الاسماعيلية
اعضاء هيئة مكتب الاسماعيلية

 

جانب الاعضاء
جانب الاعضاء

 

صورة جماعية عقب المؤتمر
صورة جماعية عقب المؤتمر

 

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 

عضو يتحدث فى الاجتماع
عضو يتحدث فى الاجتماع

 

صورة جماعية
صورة جماعية

 

عضو يتحدث
عضو يتحدث

 

عضو يتحدث
عضو يتحدث

 

امينة المراة
امينة المراة

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شكوى من عدم وجود إنارة بكوبرى الشهيد مساعد حربى بطريق إسماعيلية الصحراوى

الاسماعيلية

امن الاسماعيلية

اخبار الاسماعيلية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

جمعية من اجل مصر



لا تفوتك
ليفربول لـ ريال مدريد: محمد صلاح مش كوتينيو

ليفربول لـ ريال مدريد: محمد صلاح مش كوتينيو

جميلة بوحيرد: "بحب مصر وشعبها عزيز على قلبى.. وبحطكم فى عيونى"

جميلة بوحيرد: "بحب مصر وشعبها عزيز على قلبى.. وبحطكم فى عيونى"

فيديو وصور.. احتفالا بعيد ميلاده الـ64.. معلومات مهمة عن أيقونة الاستعراض فى هوليوود جون ترافولتا.."Saturday Night Fever" يرشحه للأوسكار عام 1977.. ونرشح لك 5 من أهم أفلامه لمشاهدة أفضلهم

فيديو وصور.. احتفالا بعيد ميلاده الـ64.. معلومات مهمة عن أيقونة الاستعراض فى هوليوود جون ترافولتا.."Saturday Night Fever" يرشحه للأوسكار عام 1977.. ونرشح لك 5 من أهم أفلامه لمشاهدة أفضلهم

دفتر أحوال المواطن.. بالوعات بدون أغطية فى شارع على بن أبى طالب بالأميرية.. منزل منهار يتحول لمأوى للثعابين والحشرات يهدد سلامة الأهالى فى ملوى.. نقص الأدوية بمستشفيات التأمين الصحى فى بورسعيد

دفتر أحوال المواطن.. بالوعات بدون أغطية فى شارع على بن أبى طالب بالأميرية.. منزل منهار يتحول لمأوى للثعابين والحشرات يهدد سلامة الأهالى فى ملوى.. نقص الأدوية بمستشفيات التأمين الصحى فى بورسعيد

وكالة فارس: تحطم طائرة ركاب إيرانية جنوب أصفهان وعلى متنها 66 راكبا

وكالة فارس: تحطم طائرة ركاب إيرانية جنوب أصفهان وعلى متنها 66 راكبا

وزيرة التضامن: صرف تعويضات لمصابى حريق كنيسة العذراء

وزيرة التضامن: صرف تعويضات لمصابى حريق كنيسة العذراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة