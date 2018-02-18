صور.. جمعية من أجل مصر بالإسماعيلية تنظم مؤتمرا بالقنطرة غرب





الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت جمعية من أجل مصر بالإسماعيلية مؤتمر تنظيمى برئاسة احمد العايدى رئيس الجمعية بالاسماعيلية وبحضور عددا من أعضاء هيئة مكتب المحافظة بحضور النائب عصام منسى عضور مجلس النواب عن دائرة القنطرة شرق وغرب وذلك بمقر الجمعية بالقنطرة غرب بحضور هيئة مكتب الجمععية بالقنطرة برئاسة المحاسب محمود السنوسى.

وقال احمد العايدى منسق جمعية من أجل مصر بالإسماعيلية بأن هذا الاجتماع يعتبر اجتماع تنظيمى لأعضاء هيئة مكتب القنطرة غرب وشدد العايدى على ضرورة الوقوف بجانب المواطنين بكل قرى وتوابع وعزب القنطرة غرب، وتسخير كافة الإمكانيات امامهم وحثهم على الخروج للتصويت فى الانتخابات الرئاسية القادمة، وذللك من أجل الوطن الكبير مصر ومن أجل استكمال مسيرة العطاء والتنمية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأشار العايدى أن هناك 15 مؤتما رللجمعية سيقام على مستوى المحافظة لمبايعة الرئيس فى الانتخابات الرئاسية.

وطالب العايدى ان يكون مركز القنطرة غرب فى مقدمة مراكز المحافظة فى حشد الناخبين وخروجهم للادلاء باصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.

وقام أحمد العايدى ومرافقوه بافتتاح مقر الجمعية بالمجاورة الأولى بالقنطرة غرب.



احمد العايدى يتحدث



اعضاء مكتب القنطرة غرب



المحاسب محمود السنوسى



جانب من الحضور



جانب من الحضور



جانب من الاعضاء



النائب عصام منسى يتحدث



اعضاء هيئة المكتب



اعضاء هيئة مكتب الاسماعيلية



جانب الاعضاء



صورة جماعية عقب المؤتمر



جانب من الاجتماع



عضو يتحدث فى الاجتماع



صورة جماعية



عضو يتحدث



عضو يتحدث