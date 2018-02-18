صور.. تفاصيل القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة ورش الحدادة بالإسماعيلية





الإسماعيلية - صبرى غانم

اتفق 5 من المتهمين على تكوين تشكيل عصابى ولكن نشاطه كان بعكس المقولة الشهيرة "اسرق ماخف وزنه وارتفع ثمنه"، فهؤلاء المتهمون اختاروا أن يسرقوا ما ثقل وزنه وقل ثمنه.

واعترف المتهمون أمام نيابة القنطرة غرب بإشراف المستشار ياسر أبو غنيمة المحامى العام لنيابات الإسماعيلية، حيث جاء فى اعترافاتهم أنهم قاموا بتشكيل عصابى تخصص فى سرقة ورش الحدادة على مستوى الإسماعيلية. وأضاف المتهمون أمام النيابة العامة أنهم نادمون على ما فعلوه من ارتكاب السرقات وأن الشيطان شاطر وصور لهم أنهم أذكياء.

واستطرد المتهمون بأنهم كانوا يظنون أنهم لن ينكشف أمرهم خاصة أنهم كانوا يسرقون الورش البعيدة عن محال إقامتهم معتقدين بأنهم لا يمكن انكشاف أمرهم بأى طريقة، وأنه لن يصل إليهم رجال الشرطة، ولكن وقعوا فى قبضة رجال الأمن عقب ارتكابهم 3 وقائع سرقة.

كما اعترف المتهمين بارتكابهم سرقة محتويات ورشة الحدادة الخاصة بالمواطن "متولى السيد متولى" بقرية ابوخليفة بالقنطرة غرب والمحرر عنها المحضر رقم 396 لسنة 2018 جنح مركز القنطرة غرب وسرقة محتويات ورشة حدادة " محمد السيد احمد" بعزبة حسين ادم دائرة مركز الإسماعيلية والمحرر عنها المحضر رقم 480 لسنة 2018 جنح مركز الإسماعيلية وواقعة سرقة محتويات ورشة حدادة "محمد إمام ابراهيم"بالواصفية دائرة مركز ابوصوير والمحرر عنها المحضر رقم 1036 لسنة 2018 جنح مركز ابوصوير.

وعقب سماع أقوال المتهمين قررت النيابة العامة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد فى الميعاد القانونى.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد ورود بلاغ للعميد إبراهيم صدقى مأمور مركز القنطرة غرب، من متولى السيد متولى، 35 عاما، حداد، ومقيم أبو خليفة دائرة المركز، باكتشافه سرقة محتويات ورشة الحدادة الخاصة به ولايتهم أحدا بسرقتها.

على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد مدحت منتصر رئيس المباحث الجنائية ضم العقيد ياسر عبدالرحيم رئيس فرع البحث الجنائى لشمال الإسماعيلية والرائد محمد سكر رئيس مباحث مركز القنطرة غرب ومعاونيه النقباء مصطفى صيوح وأحمد عبدالناصر وأحمد عثمان ومحمود خليفة معاونو المباحث. وأوكل لفريق البحث بسرعة ضبط المسروقات والقبض على المتهمين وتقديمهم للنيابة العامة.

ودلت تحريات فريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "شعبان، ع، ع"28 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية والمتهم "محمد.ع.ع"23 عاما مقيم دائرة مركز ابوصويروالمتهم" سيد.م.ع"24 عاما عاطل مقيم نفس العنوان والمتهم "حسين.ع.م"27 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية والمتهم "احمد.ا.ا". وتمكن فريق البحث من القبض على المتهمين وبحوزتهم سلاح نارى وسلاح ابيض"سنجة" ومقص حديدى وبمناقشتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى سرقة ورش الحدادة.

وبإرشاد المتهمين تم ضبط "4 أسطوانات أكسجين و2 أسطوانة غاز و5 ماكينة لحام و5 كوريك رفع وجهاز شنيور وجهاز صاروخ تقطيع معادن وجهاز هيلتى". وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة التى أصدرت قرارها المتقدم.



التشكيل العصابى والمضبوطات



التشكيل العصابى والمضبوطات



التشكيل العصابى والمضبوطات



التشكيل العصابى والمضبوطات



التشكيل العصابى والمضبوطات