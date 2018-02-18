صور.. تظاهرة لليمين المتطرف فى شوارع صوفيا





صوفيا (رويترز)

شارك مئات من المتطرفين اليمينيين فى مسيرة بوسط صوفيا،السبت، لتكريم جنرال بلغارى قاد منظمة مؤيدة للنازية خلال الثلاثينات والأربعينات.

وعلى الرغم من الإدانة الدولية، خرجت المسيرة التى أثارت المخاوف فى وسائل إعلام محلية بشأن صعود الجناح اليمينى فى البلد الواقع فى منطقة البلقان.

وشملت الفعاليات موكبا لشباب على أضواء المصابيح مرتدين ملابس داكنة حيث وضعوا أكاليل الزهور عند المنزل السابق للجنرال هريستو لوكوف، الذى كان قائدا لاتحاد الفيالق البلغارية الموالى للنازية فى ثلاثينات وأربعينات القرن الماضي.

كانت بلدية صوفيا حظرت فى بداية الأمر هذه الفعاليات لكن القرار أُلغى بحكم قضائي. وقالت يوردانكا فاندوكوفا عمدة صوفيا مرارا إن المسيرة "لا مكان لها فى مدينتنا".



تظاهرة لليمين المتطرف فى شوارع صوفيا



مسيرات فى صوفيا



المشاعل خلال المسيرة



مظاهرات فى صوفيا