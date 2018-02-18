صور.. تشييع جثامين 13 شخصا بعد تحطم مروحية وزير الداخلية بالمكسيك





أ ف ب

شيع المئات جثمان 13 شخصا لقوا مصرعهم، فى تحطم مروحية وزير الداخلية المكسيكى الفونسو نافاريتى، فيما كان متوجها إلى المنطقة التى شهدت زلزالا ، بحسب ما أعلنت السلطات القضائية المحلية السبت.

وقالت السلطات القضائية فى ولاية واكساكا (جنوب) حيث وقع الحادث مساء الجمعة، "انتشلنا فى المكان جثث 12 شخصا: 5 نساء و4 رجال وفتاتان صغيرتان وفتى صغير، وتوفى شخص اخر فى المستشفى" فيما أصيب 15 أخرون.

وقال وزير الداخلية الفونسو نافاريتى لمحطة (تلفيزا) التلفزيونية إنه واليخاندرو مراد حاكم واهاكا لم يصابا بجروح خطيرة فى الحادث الذى وقع أثناء محاولة الطائرة الهبوط، وأصدرت الوزارة بيانا على تويتر قال إن شخصين على الأرض قُتلا عندما سقطت الطائرة.

وكان المسئولان يتفقدان آثار الزلزال الذى هز ولاية واهاكا ومكسيكو سيتى بقوة 7.2 درجة مساء الجمعة، ولم يؤد الزلزال إلى سقوط قتلى بشكل مباشر ولكنه ألحق أضرارا بعشرات المبانى كما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن مليون شخص حسبما قالت السلطات.



الشرطة تفرض طوقا أمنيا بمحيط الطائرة



العشرات يتحركون لتشييع جثمان أحد الضحايا



بكاء ذوى الضحايا



تشييع جثمان ضحايا



حمل جثمان أحد الضحايا



ذوى الضحايا ينقلونهم لدفنهم



مئات المكسيكيون يشيعون جثث الضحايا