صور .. انهيار "بلكونتين" فى عقار بمنطقة شبرا بدمنهور





البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

سادت حالة من الذعر بين أهالى منطقة شبرا التابعة لقسم شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، عقب سقوط بلكونتين بعقار، دون حدوث إصابات بشرية.

وتلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارا من المقدم حسن قاسم رئيس مباحث قسم شرطة دمنهور، من الأهالى يفيد بسقوط جزء من عقار بشارع فاطمة بمنطقة شبرا بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين انهيار بلكونتين بالطابقين الأول والثانى بعقار ملك ورثة " زكى حسين بركات" ، دون حدوث إصابات، وتم إخطار مجلس مدينة دمنهور لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وفرض كردون أمنى حول العقار المنهار، وعلى الفور انتقل أحمد البقلى فنى التنظيم بمجلس مدينة دمنهور، لمعاينة الواقعة وجارى اعداد تقرير عنها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.