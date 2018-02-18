صور.. المؤتمر السنوى الرابع لجمعية "سيدات أعمال مصر 21" بمشاركة 150 سيدة





الأقصر – أحمد مرعى

أكد عدد من السيدات المشاركات فى مؤتمر جمعية سيدات أعمال مصرعلى تطلعهم الى الاستثمار فى الأقصر بعد التعرف على المقومات الاستثمارية والفرص المتاحة ووجهوا عددا من الاسئلة المتنوعة الى محافظ الأقصر حول طبيعة المحافظة وأهم منتجاتها والدعم المقدم للمستثمرين، وأشار المحافظ إلى امكانيات ومقومات المحافظة الإستثمارية والتى تؤهلها لتكون بيئة خصبة لاقامة انشطة تجارية وصناعية وزراعية وسياحية.

جدير بالذكر أن المؤتمر السنوى الرابع لجمعية "سيدات أعمال مصر 21" كان قد تم افتتاحه أمس السبت بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر ووزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد وعدد من ممثلى الوزارات المصرية، ويقام المؤتمر تحت رعاية المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء وتستمر فاعلياته 4 أيام بمكتبة مصر العامة بالأقصر.

وشارك فى المؤتمر أكثر من 150 سيدة أعمال من دول مختلفة بالإضافة إلى ممثلى الشركات المصرية والعالمية الراعية للمؤتمر ويناقش كيفية رفع مساهمة المرأة فى التنمية الاقتصادية من خلال التوجيه الأمثل للطاقة الإنتاجية لسيدات الأعمال وتبنى البرامج ذات الفائدة المستدامة والفرص والتحديات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والأساليب الحديثة، وتبنى مبادرة البنك الدولى She Trades لإدراج عدد من السيدات فى السوق العالمى للتجارة الدولية، وإدراج أكبر عدد من السيدات بمواقع اتخاذ القرار، كما يتطرق المؤتمر إلى دور المرأة فى التجارة الدولية، والاتجاهات الحديثة فى الصناعة والتكنولوجيا والخدمات.

وأعربت الدكتورة يمنى الشريدى مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية سيدات أعمال مصر عن سعادتها بإنعقاد جلسات المؤتمر فى الأقصر، مؤكدة انها فرصة مناسبة لبحث ودراسة دعم المحافظة السياحية اقتصاديا واستثماريا عبر مشاركة عدد كبير من سيدات الاعمال فى المؤتمر و لكون الاقصر واحدة من اهم مدن العالم لما تذخر به من كنوز وارث تاريخى وحضارى .



الأقصر تشهد المؤتمر السنوي الرابع لجمعية سيدات أعمال مصر 21



الأقصر تشهد المؤتمر السنوي الرابع لجمعية سيدات أعمال مصر 21



الأقصر تشهد المؤتمر السنوي الرابع لجمعية سيدات أعمال مصر 21



الأقصر تشهد المؤتمر السنوي الرابع لجمعية سيدات أعمال مصر 21



الأقصر تشهد المؤتمر السنوي الرابع لجمعية سيدات أعمال مصر 21



الأقصر تشهد المؤتمر السنوي الرابع لجمعية سيدات أعمال مصر 21