صور.. الإعصار "كلفين" يجتاح ولاية أسترالية





رويترز

اجتاح الإعصار كلفين الساحل الشمالى لولاية أستراليا الغربية الغنى بالموارد، اليوم الأحد، وتسبب فى سيول يمكن أن تؤدى إلى قطع الطريق السريع الرئيسى لما يصل إلى أسبوعين.

وعبر الإعصار الساحل على مسافة 165 كيلومترا إلى الجنوب الغربى من بلدة بروم فى وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، محملا برياح بلغت سرعتها 150 كيلومترا فى الساعة لكن هيئة الأرصاد الجوية، قالت إنها تتوقع أن تضعف الرياح مع ابتعاد الإعصار عن الساحل.

وتتمثل المشكلة الرئيسية بالنسبة للقطاع الصناعى والمناطق النائية فى السيول إذ تغمر الأمطار الناجمة عن الإعصار كلفين منطقة تعانى من ضعف صرف المياه.

وقطعت مياه السيول الطريق الشمالى السريع الذى يربط ميناء بورت هيدلاند الرئيسى بمنطقة كيمبرلى الغنية بالنفط وبيرث عاصمة الولاية من جهة الشمال الشرقى للميناء ويتوقع أن يظل مغلقا لما يصل إلى أسبوعين، ولم ترد تقارير عن تأثير الإعصار على أى مشاريع للغاز على البر أو قبالة الساحل، ويتوقع أن يتجه الإعصار جنوبا عبر منطقة بيلبرا الشرقية التى يبلغ حجم صادرات التعدين منها سنويا 15 مليار دولار.



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