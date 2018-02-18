صور.. استشهاد فلسطينيين اثنين فى القصف الإسرائيلى على جنوب قطاع غزة





أ ش أ

أعلن الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية فى قطاع غزة، أشرف القدرة، اليوم الأحد، استشهاد مواطنين فى القصف الإسرائيلى الذى استهدف مجموعة من المواطنين الليلة الماضية شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفاد القدرة، بوصول جثمانى الشهيدين سالم محمد صباح (أبوغيث)، 17عاماً، وعبدالله أيمن أبو شيخة، 17عاماً، وهما من حى السلام فى مدينة رفح جنوب قطاع غزة، صباح اليوم الأحد، إلى مستشفى أبو يوسف النجار.



ضحايا القصف الإسرائيلى بغزة



ضحايا القصف الإسرائيى