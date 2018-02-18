video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 18 فبراير 2018 09:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور.. إصابة فلسطينيين اثنين فى قصف مدفعى إسرائيلى استهدف جنوب قطاع غزة

الأحد، 18 فبراير 2018 03:00 ص
صور.. إصابة فلسطينيين اثنين فى قصف مدفعى إسرائيلى استهدف جنوب قطاع غزة أحد المصابين جراء القصف المدفعى الاسرائيلى


غزة أ ش أ
إضافة تعليق

أصيب مواطنان فلسطينيان، بجروح مختلفة فى قصف مدفعى إسرائيلى استهدف حى النهضة شرقى مدينة رفح جنوبى قطاع غزة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية فى قطاع غزة أشرف القدرة إنه جرى نقل المصابين إلى مستشفى أبو يوسف النجار وغزة الأوروبي، ووصفت جروح أحدهما بالخطيرة.

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلى قصفت أهدافا للمقاومة الفلسطينية فى مناطق مختلفة من قطاع غزة، وأدت الغارات التى استهدفت مواقع للمقاومة فى شمال ووسط وجنوب قطاع غزة إلى جانب وقوع إصابتين فى صفوف المواطنين إلى أضرار مادية فى منازل المواطنين الذين يقطنون بالقرب من مناطق القصف وفى مواقع المقاومة التى كانت خالية من المقاومين.

واستهدفت طائرات الاحتلال نقطة رصد تابعة لكتائب القسام فى بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة فيما أطلقت مدفعية الاحتلال عدة قذائف على الأراضى الزراعية شرق مدينة رفح وعلى أحد المواقع التابعة لكتائب القسام شرق المحافظة.

وأغارت طائرات الاحتلال على موقع صلاح الدين القريب من مفرق الشهداء قرب محررة نتساريم جنوب مدينة غزة بصاروخ واحد شديد الانفجار وذلك بعد وقت قصير من قيام طائرة حربية باستهداف موقع تونس التابع لكتائب القسام الجناح العسكرى لحركة حماس جنوب شرق حى الزيتون بمدنية غزة.

اجراء اشاعات عاجل لشاب فلسطينى تعرض للقصف المدفعى الاسرائيلى
اجراء اشاعات عاجل لشاب فلسطينى تعرض للقصف المدفعى الاسرائيلى

 

إصابة فلسطينى فى قصف مدفعى اسرائيلى
إصابة فلسطينى فى قصف مدفعى اسرائيلى

 

محاولات اسعاف شاب فلسطينى عقب القصف المدفعى الاسرائيلى
محاولات اسعاف شاب فلسطينى عقب القصف المدفعى الاسرائيلى

 

اصابة شاب فلسطينى جراء القصف الاسرائيلى على غزة
اصابة شاب فلسطينى جراء القصف الاسرائيلى على غزة

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إسرائيل تقرر عدم توجيه اتهامات جنائية لقائد عسكرى فى قصف غزة

إصابة فلسطينيين

قصف مدفعى إسرائيلى

قطاع غزة

عنف الاحتلال

قصف غزة



لا تفوتك
تعرف على رأى دار الإفتاء فى طلاق زوجة ثلاثا وزواجها من محلل للرجوع للأول

تعرف على رأى دار الإفتاء فى طلاق زوجة ثلاثا وزواجها من محلل للرجوع للأول

فى ذكرى رحيل "الأستاذ".. حديث بين عبد الناصر وهيكل عن "الجنة والنار والموت"

فى ذكرى رحيل "الأستاذ".. حديث بين عبد الناصر وهيكل عن "الجنة والنار والموت"

وزير الخارجية أمام مؤتمر ميونخ للأمن: دول بالمنطقة تبرر الإرهاب ومصر تشن حملة للتخلص منه بسيناء.. ويؤكد: على العرب العمل لإبراز الوجه الحقيقى للإسلام.. والمجتمع الدولى ليس لديه رؤية موحدة تجاه مكافحة التطرف

وزير الخارجية أمام مؤتمر ميونخ للأمن: دول بالمنطقة تبرر الإرهاب ومصر تشن حملة للتخلص منه بسيناء.. ويؤكد: على العرب العمل لإبراز الوجه الحقيقى للإسلام.. والمجتمع الدولى ليس لديه رؤية موحدة تجاه مكافحة التطرف

"حقوق الإنسان" تحت أقدام "أردوغان".. انتهاكات النظام التركى عرض مستمر.. محكمة تقضى بالسجن مدى الحياة لـ6 صحفيين و150 آخرين يحاكمون وراء القضبان.. والأمم المتحدة: مستوى لا مثيل له من قمع الأصوات المعارضة

"حقوق الإنسان" تحت أقدام "أردوغان".. انتهاكات النظام التركى عرض مستمر.. محكمة تقضى بالسجن مدى الحياة لـ6 صحفيين و150 آخرين يحاكمون وراء القضبان.. والأمم المتحدة: مستوى لا مثيل له من قمع الأصوات المعارضة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة