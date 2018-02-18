صور.. إصابة فلسطينيين اثنين فى قصف مدفعى إسرائيلى استهدف جنوب قطاع غزة





غزة أ ش أ

أصيب مواطنان فلسطينيان، بجروح مختلفة فى قصف مدفعى إسرائيلى استهدف حى النهضة شرقى مدينة رفح جنوبى قطاع غزة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية فى قطاع غزة أشرف القدرة إنه جرى نقل المصابين إلى مستشفى أبو يوسف النجار وغزة الأوروبي، ووصفت جروح أحدهما بالخطيرة.

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلى قصفت أهدافا للمقاومة الفلسطينية فى مناطق مختلفة من قطاع غزة، وأدت الغارات التى استهدفت مواقع للمقاومة فى شمال ووسط وجنوب قطاع غزة إلى جانب وقوع إصابتين فى صفوف المواطنين إلى أضرار مادية فى منازل المواطنين الذين يقطنون بالقرب من مناطق القصف وفى مواقع المقاومة التى كانت خالية من المقاومين.

واستهدفت طائرات الاحتلال نقطة رصد تابعة لكتائب القسام فى بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة فيما أطلقت مدفعية الاحتلال عدة قذائف على الأراضى الزراعية شرق مدينة رفح وعلى أحد المواقع التابعة لكتائب القسام شرق المحافظة.

وأغارت طائرات الاحتلال على موقع صلاح الدين القريب من مفرق الشهداء قرب محررة نتساريم جنوب مدينة غزة بصاروخ واحد شديد الانفجار وذلك بعد وقت قصير من قيام طائرة حربية باستهداف موقع تونس التابع لكتائب القسام الجناح العسكرى لحركة حماس جنوب شرق حى الزيتون بمدنية غزة.



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