صور.. "أردوغان" قرد و"ترامب" غوريلا فى مهرجان مدينة نيس الفرنسية

صور.. "أردوغان" قرد و"ترامب" غوريلا فى مهرجان مدينة نيس الفرنسيةالأحد، 18 فبراير 2018 05:12 ص
"أردوغان" قرد و"ترامب" غوريلا.. فى مهرجان نيس بفرنسا
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
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انطلق الكرنفال السنوى فى مدينة "نيس" الفرنسية بنكهة سياسية ساخرة، حيث شارك آلاف الفرنسيين والسياح الذين ملئوا شوارع مدينة نيس الفرنسة، لمشاهدة استعراضات الكرنفال السنوى، وسط إجراءات أمنية مشددة .
وجسد الكرنفال شخصية كرتونية عملاقة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب بجسد غوريلا، كما صور مجسم لجسد قرد على وجه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان و مجسم كرتونى آخر للرئيس الروسى فلاديمير بوتين.
ويقدم المهرجان الذى يجذب ملايين الزوار كل عام، مجسمات من تصميم فنانين تقليديين، وهذا العام موضوعه "ملك الفضاء"، ويحوى أعمالا تستوحى أفكارًا من قصص الخيال العلمى، وأخرى من أحداث واقعية، كمهمة رائد الفضاء الفرنسى.
"أردوغان" قرد و"ترامب" غوريلا.. فى مهرجان نيس بفرنسا
أردوغان على جسد قرد فى الكرنفال
اطلاق الالعاب فى الكرنفال
الآلاف يشاركون فى كرنفال مدينة نيس
ترامب بجسد غوريلا
ترامب وأردوغان مجسمات كرتونية فى كرنفال مدينة نيس
ترامب وزعيم كوريا الشمالية فى الكرنفال
جانب من احتفالات فرنسا
جانب من الكرنفال السنوى بمدينة نيس
رقصات استعراضية فى الكرنفال
شخصيات كرتونية فى كرنفال نيس
عروض فنية ورقصات فى الكرنفال
مجسم لأردوغان وبوتين فى الكرنفال
مجسم لترامب بجسد غوريلا
مجسم لترامب وزعيم كوريا الشمالية فى الكرنفال
مجسم لرائد فضاء فى الكرنفال
مجسم لفتاة جميلة فى الكرنفال
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