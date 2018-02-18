صور.. "أردوغان" قرد و"ترامب" غوريلا فى مهرجان مدينة نيس الفرنسية





كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

انطلق الكرنفال السنوى فى مدينة "نيس" الفرنسية بنكهة سياسية ساخرة، حيث شارك آلاف الفرنسيين والسياح الذين ملئوا شوارع مدينة نيس الفرنسة، لمشاهدة استعراضات الكرنفال السنوى، وسط إجراءات أمنية مشددة .

وجسد الكرنفال شخصية كرتونية عملاقة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب بجسد غوريلا، كما صور مجسم لجسد قرد على وجه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان و مجسم كرتونى آخر للرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

ويقدم المهرجان الذى يجذب ملايين الزوار كل عام، مجسمات من تصميم فنانين تقليديين، وهذا العام موضوعه "ملك الفضاء"، ويحوى أعمالا تستوحى أفكارًا من قصص الخيال العلمى، وأخرى من أحداث واقعية، كمهمة رائد الفضاء الفرنسى.