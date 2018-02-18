صحيفة بريطانية: الأمير هارى يلعب دورا رسميا فى الكومنولث





لندن (أ ش أ)

أكدت مصادر ملكية بريطانية أن الأمير هارى سيتولى دورا قياديا رسميا فى رابطة دول الكومنولث فى محاولة لاجتذاب أجيال جديدة للمنظمة.

وذكرت صحيفة التايمز البريطانية أنه فى خطوة كبيرة لتعزيز مكانته داخل العائلة المالكة - وفى محاولة لتعزيز علاقاته الملكية مع الدول الاعضاء - من المتوقع أن يقبل هارى رسميا دورا جديدا فى اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث فى لندن والذى سيبدأ من 16 إلى 20 ابريل.

وأكدت المصادر الملكية أن الامير سيلعب دورا رائدا فى القمة التى ستستضيفها الملكة.

وكانت الملكة رئيسة الكومنولث منذ تتويجها فى عام 1953، ومن المتوقع أن يحضر رؤساء الدول الـ 53 كافة.