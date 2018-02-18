صحيفة أمريكية: تنظيم داعش الإرهابى باق ويتمدد





وكالات الأنباء

تساءلت مجلة "ناشيونال إنتيرست" الأمريكية إن كان تنظيم "داعش" سيظهر مجدداً فى مكان آخر، بعد خسارته أهم معاقله فى العراق وسوريا، خلال الفترة الماضية.

ورجحت الصحيفة أن يكون المكان الجديد لعودة ظهور "داعش" ميانمار، التى يتعرض فيها مسلمو الروهينجا بإقليم أراكان إلى هجمة وحشية على يد قوات جيش البلاد ومليشيات بوذية.

وفى مقال الكاتب كولين كليرك، قال إنه على الرغم من انهياره فى الموصل والرقة، فإن التنظيم لا يزال يحظى بآلاف من المؤيدين والموالين له هناك، إلا أنه يسعى إلى التوسع فى أماكن أخرى.

ويرى كليرك أن أزمة الروهينجا يمكن أن تكون عاملاً محفزاً لتنظيم داعش بالتوسع فى جنوبى وجنوبى شرقى آسيا، مشيراً إلى اعتقال سلطات ماليزيا فى يناير الماضى مواطنين إندونيسيين، قالت إنهم مرتبطون بـ"داعش" ويخططون لقتل رهبان بوذيين انتقاماً لمسلمى أراكان.

ودعا المجتمع الدولى إلى حالة تأهب قصوى لمنع كسب التنظيم المُصنف إرهابياً فى العالم، مناطق فى ميانمار "التى تعد مثالية للتوسع"، موضحاً أنها "دولة هشة تعانى صراعاً أهلياً مستمراً، يمكن أن يتعامل معها داعش كأرضية خصبة".

ويعيش نحو مليون من مسلمى الروهينغا فى مخيمات بولاية أراكان، بعد أن حُرموا من حق المواطنة بموجب قانون أقرّته ميانمار عام 1982، وتصنّفهم الأمم المتحدة بأنهم "الأقلية الدينية الأكثر تعرّضاً للاضطهاد فى العالم".

ويضيف الكاتب: "مع استمرار الصراع فى العراق وسوريا تجرى أمريكا وحلفاؤها عملية مسح على مستوى العالم، فى محاولة لاستباق التهديدات المستقبلية التى قد تتطور بفعل التنظيم"، مشيراً إلى الاستفادة من أسباب وكيفية توسع الجماعات الإرهابية الأخرى فى السنوات الماضية.

ويشير الكاتب إلى أن "الطريقة الأمثل لمعرفة كيف يمكن لتنظيم "داعش" الاستمرار فى التوسع، تتمثل فى تتبع مسار تنظيم القاعدة الذى اتبع نمطاً مماثلاً خلال العقد الأول من القرن الحادى والعشرين".

وحسب مقال كليرك فإن "القاعدة سعى إلى توسيع تشكيلاته فى مواقع جغرافية جديدة بعد الغزو الاميركى لأفغانستان أواخر 2001".

وفى حديثه عن أسباب توسع "الجماعات الإرهابية"، يوضح أنها تتمثل فى "زيادة انتشارها، ومحاولة الاستفادة من الخبرات المحلية لتعزيز ونشر الأساليب والتقنيات المبتكرة".

وأضاف: "فضلاً عن إضفاء بصمة شرعية على المجموعات الجديدة، ينظر إليها على أنها تنتمى للبيئة التى توجد فيها بدلاً من النظر إليها ككيان أجنبى".

واجتاح تنظيم "داعش" ثلث مساحة العراق فى صيف 2014، لكنه خسرها تدريجياً حتى نهاية العام الماضى بعد حرب طاحنة استمرت 9 أشهر مع جيش البلاد، بدعم التحالف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة.

وتراجع نشاط التنظيم فى الماضى، منذ طرده من الرقة فى قتال مع قوات سوريا الديمقراطية التى يشكل المكون الكردى غالبيتها العظمى، وكذلك هزيمته فى العراق