شيخ الأزهر يكرم الفائزين فى مسابقة مجلة نور للأطفال "القدس عربية"





كتب لؤى على

كرم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، الفائزين فى مسابقة "القدس عربية" التى نظمتها مجلة نور للأطفال الصادرة عن منظمة خريجى الأزهر.

وفاز بالمركز الأول فى فرع المسابقة "جائزة الفنون"، الطالب حسين على - مدرسة المراشدة بحرى الابتدائية الأزهرية - عن لوحته "الدرة فى قلب الدرة"، وفازت الطالبة جهاد مهدى بالمركز الثانى - معهد فتيات صدفا بمحافظة أسيوط ، أما الطالبة عفيفة الهداية ففازت بالمركز الثالث - معهد عايضة العازمى النموذجى - كما تمكنت لوحة "القدس عربية " مشاركة بين طالبات معهد الشهيد جمال الدين عامر الأزهرى بالقاهرة من الفوز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة، كما فازت الطالبة لقاء السيد، من معهد كفر المقدام الابتدائي من الفوز بالمركز الأخير، عن لوحة "القدس في القلب" لجنة تحكيم خاصة.

وفي فرع جائزة النصوص، فازت لوحة الطالب نور ياسر محمد، من مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بالإسكندرية بالمركز الأول، عن قصة "صبي وحمامة وغصن زيتون"، كما نجحت تيما مصطفى عبد الفتاح من سوريا، فى الحصول على المركز الثاني عن أبيات شعر بعنوان "مدينة الزيتون" ، فيما حصلت تسنيم محمد عبد القادر على المركز الثالث عن قصيدة الشعر "القدس عربية".

وجاءت المسابقة انطلاقاً من حرص المجلة على التفاعل مع دعوة الإمام الأكبر على أن يكون 2018 عام القدس، وموقف مؤسسة الأزهر الشريف الرافض لتهويد القدس وكذا مقررات المؤتمر العالمي للأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين لنصرة القدس، وحرصًا من المجلة على تكريم المتفوقين والمتميزين، وتشجيعًا لهم علي إظهار مواهبهم ليكونوا نماذج مضيئة .

وشكلت مجلة "نور" لجنة تحكيم ضمت نخبة من الفنانين والكتاب لتقييم الأعمال التي تم تقديمها للمسابقة من مختلف محافظات مصر، والتي تنوعت ما بين الرسم والشعر والقصائد، للتعبير بكل الصور الأدبية والفنية عن عروبة القدس.

يشار إلى أن "نور" مجلة مصورة للفتيات والفتيان تصدر فى الأول من كل شهر، وتحظى برعاية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى.