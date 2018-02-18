"شعبة القصابين": 15 جنيها تراجعا فى أسعار اللحوم الحية





كتب – إسلام سعيد

تراجعت أسعار اللحوم الحية فى الأسواق بصورة ملحوظة فى الفترة الأخيرة نتيجة تراجع معدلات التضخم، حيث انخفض سعر كيلو اللحوم الحية بقيمة 15 جنيها ليسجل 50 جنيها للكيلو بدلا من 65 جنيه ويصل للمواطن بسعر 100 جنيه للكيلو.

وفى هذا الإطار، قال أحمد سبلة عضو شعبة القصابين بالغرفة التجارية، إن أسعار اللحوم الحية "العجول" تراجعت من 65 جنيها لتسجل 50 جنيه للكيلو وتصل للمواطن بسعر 100 جنيه للكيلو وترتفع لـ 110 للكيلو المشفى، مشيرًا إلى أن بعض المحافظات يصل الكيلو فيها للموطن بسعر 95 جنيه وأخرى يصل فيها إلى 135 جنيه وعلى رأسها القاهرة والجيزة "لحم مشفى".

وأضاف سبلة لـ"اليوم السابع"، أن أسعار اللحوم الحية " الإناث" تراجعت بصورة كبيرة، حيث يتراوح سعر الكيلو بين 46 جنيها إلى 48 جنيها للكيلو، وهى مرغوبة للذبح فى بعض محافظات الصعيد، مشيرًا إلى أن اللحوم الجملى تتراوح أسعارها بين 85 إلى 95 جنيها بحسب المحافظة.

وأشار إلى أن سعر البتلو يتراوح بين 140 إلى 150 جنيهًا للكيلو، واللحم الضأن بين 95 إلى 105 جنيهًا للكيلو، والجاموسى من 115 إلى 125 جنيهًا للكيلو، فيما سجل البرازيلى ما بين 60 إلى 70 جنيها للكيلو، واللحم السودانى بين 65 إلى 75 جنيا للكيلو بالقاهرة والجيزة.