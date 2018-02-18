video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 19 فبراير 2018 07:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"شعبة القصابين": 15 جنيها تراجعا فى أسعار اللحوم الحية

الأحد، 18 فبراير 2018 08:44 م
"شعبة القصابين": 15 جنيها تراجعا فى أسعار اللحوم الحية لحوم - صورة أرشيفية


كتب – إسلام سعيد
إضافة تعليق

تراجعت أسعار اللحوم الحية فى الأسواق بصورة ملحوظة فى الفترة الأخيرة نتيجة تراجع معدلات التضخم، حيث انخفض سعر كيلو اللحوم الحية بقيمة 15 جنيها ليسجل 50 جنيها للكيلو بدلا من 65 جنيه ويصل للمواطن بسعر 100 جنيه للكيلو.

وفى هذا الإطار، قال أحمد سبلة عضو شعبة القصابين بالغرفة التجارية، إن أسعار اللحوم الحية "العجول" تراجعت من 65 جنيها لتسجل 50 جنيه للكيلو وتصل للمواطن بسعر 100 جنيه للكيلو وترتفع لـ 110 للكيلو المشفى، مشيرًا إلى أن بعض المحافظات يصل الكيلو فيها للموطن بسعر 95 جنيه وأخرى يصل فيها إلى 135 جنيه وعلى رأسها القاهرة والجيزة "لحم مشفى".

وأضاف سبلة لـ"اليوم السابع"، أن أسعار اللحوم الحية " الإناث" تراجعت بصورة كبيرة، حيث يتراوح سعر الكيلو بين 46 جنيها إلى 48 جنيها للكيلو، وهى مرغوبة للذبح فى بعض محافظات الصعيد، مشيرًا إلى أن اللحوم الجملى تتراوح أسعارها بين 85 إلى 95 جنيها بحسب المحافظة.

وأشار إلى أن سعر البتلو يتراوح بين 140 إلى 150 جنيهًا للكيلو، واللحم الضأن بين 95 إلى 105 جنيهًا للكيلو، والجاموسى من 115 إلى 125 جنيهًا للكيلو، فيما سجل البرازيلى ما بين 60 إلى 70 جنيها للكيلو، واللحم السودانى بين 65 إلى 75 جنيا للكيلو بالقاهرة والجيزة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الزراعة تضبط 4.4 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة بـ 8 محافظات خلال أسبوع

اسعار اللحوم

اللحوم الحية

العجول

اخبار الاقتصاد

شعبة القصابين

الغرفة التجارية



لا تفوتك
حملة موسى مصطفى موسى: ننافس بقوة ونسعى للفوز بثقة المصريين

حملة موسى مصطفى موسى: ننافس بقوة ونسعى للفوز بثقة المصريين

"قطريليكس" تكشف مخطط "تنظيم الحمدين" لدعم الإرهاب فى الصومال

"قطريليكس" تكشف مخطط "تنظيم الحمدين" لدعم الإرهاب فى الصومال

جدل حول مقترح حرمان مدينى النفقة من الخدمات الحكومية.. النائب محمد أبو حامد: سندرسه والتهرب جريمة ونحتاج تعديل العقوبات للممتنعين عن السداد.. والنائبة علبة الهوارى: قد يشوبه عدم الدستورية

جدل حول مقترح حرمان مدينى النفقة من الخدمات الحكومية.. النائب محمد أبو حامد: سندرسه والتهرب جريمة ونحتاج تعديل العقوبات للممتنعين عن السداد.. والنائبة علبة الهوارى: قد يشوبه عدم الدستورية

من "العلمانية" إلى "طمس الهوية" .. تركيا ترجع إلى الخلف .. معهد واشنطن يرصد تحولات أردوغان.. ويؤكد: يفرض نهج متشدد بشكل تدريجى.. وصف عملية عفرين بـ"الجهاد".. وبث سورة الفتح فى المساجد لحشد التأييد

من "العلمانية" إلى "طمس الهوية" .. تركيا ترجع إلى الخلف .. معهد واشنطن يرصد تحولات أردوغان.. ويؤكد: يفرض نهج متشدد بشكل تدريجى.. وصف عملية عفرين بـ"الجهاد".. وبث سورة الفتح فى المساجد لحشد التأييد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة