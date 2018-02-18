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"سياحة البرلمان": عقد جلسات استماع مع القطاع لإصدار قانون السياحة الموحد

الأحد، 18 فبراير 2018 09:10 م
"سياحة البرلمان": عقد جلسات استماع مع القطاع لإصدار قانون السياحة الموحد سحر طلعت مصطفى


كتبت ميرفت رشاد - تصوير عمرو مصطفى
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أعلنت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، أن البرلمان بصدد إصدار قانون السياحة الموحد خلال الفترة المقبلة ، مشيرة إلى أن اللجنة ستعقد جلسات استماع لمعرفة آراء القطاع فى المشروع ، طالبت بضرورة توعية الشعب المصرى بأهمية الوعى السياحى ، وكيفية معاملة السياح وأن يعرف الصغار أهمية السياحة والآثار من الناحية الاقتصادية.

ومن جانبه قال أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار، خلال انعقاد الندوة التى تنظمها جمعية الكتاب السياحيين برئاسة الكاتب الصحفى جلال دويدار، بعنوان "من أجل عودة قوية للسياحة المصرية"،اليوم الأحد، لا وجود لتنشيط سياحى بدون الإعلام ، خاصة أن خبر يمكن أن يضيع كل الجهود، مشيرا إلى أن الدعاية التقليدية لم تعد لها جدوى.

وأضاف" هيكل" أن من يرغب فى التصوير فى مصر كان يواجه صعوبات كبيرة " بيطلع عينه" ، مما أدى إلى هروب المنتجين لتصوير أفلام عن مصر فى المغرب وإسرائيل ، وأدخلوا مليارات الدولارات لحكومتهم، لافتا إلى أن فنان واحد عندما يأتى من هوليود لزيارة مصر ، يمكن أن يؤثر بشكل كبير على عودة السياحة من خلال متابعيه، ودعا إلى تعاون القطاع السياحى لتجاوز الأزمة.   

وقال عادل عبد الرزاق عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية سابقا، إن القطاع السياحة عان خلال السبع سنوات الماضية ، طلب بإجراء انتخابات الغرف السياحية بأسرع ما يمكن ، كاشفا عن أزمة تدنى الأسعار خاصة بعد وصوله لـ 12 دولارا فقط فى شرم الشيخ.

 


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