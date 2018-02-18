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سول تعتقل منشقة شمالية بتهمة إرسال الأرز إلى بيونج يانج

الأحد، 18 فبراير 2018 09:33 ص
سول تعتقل منشقة شمالية بتهمة إرسال الأرز إلى بيونج يانج رئيس كوريا الجنوبية مون جاى ان


سول (أ ش أ)
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أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأحد، اعتقالها منشقة من الشطر الشمالى بتهمة دعم الشمال وإرسال الأرز إلى بيونج يانج.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن السيدة البالغة من العمر 49 عاما اتهمت بإرسال 130 طنا من الأرز قيمتها حوالى 105 ملايين وون (بما يعادل 97 ألف دولار أمريكى) إلى وزارة أمن الدولة فى كوريا الشمالية.

وأفاد المدعى العام بأن المنشقة أرسلت الأرز مرتين العام الماضى عبر وسيط فى الصين، وقبل اعتقالها حاولت إرسال أرز إضافى إلى الشمال من خلال تحويل 80 مليون وون إلى الوسيط.

ويشتبه أيضا فى أن المرأة الكورية الشمالية السابقة حاولت العودة إلى الشمال لأنها باعت منزلها فى الجنوب وتخلصت من ممتلكات شخصية أخرى.

ومن النادر أن يرسل المنشق الكورى الشمالى الأرز طوعا إلى جهاز حكومى فى كوريا الشمالية.

يذكر أن المنشقة جاءت إلى الجنوب عام 2011 وبدأت بالاتصال بحكومة الشمال مطلع العام الماضى، مضيفة أنها قالت للمحققين إنها تريد العودة إلى الشمال للم شملها مع ابنها.


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