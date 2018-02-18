سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى تحرر 878 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

كتبت رحاب نبيل

قامت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى بتحرير 878 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة، على الطرق والكمائن الثابتة والمتحركة بالمطار وداخل ساحات انتظار السيارات بمبانى الركاب والشركات المحيطة بالمطار.

قالت مصادر أمنية بالمطار، إن هناك تعليمات من اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بضرورة الالتزام بالقواعد المرورية وتكثيف الحملات المرورية على مختلف المحاور.

وتقوم سلطات الأمن يوميا بحملات مرورية بالمطار تحت إشراف اللواء طه بيومى مدير أمن المطار والتى نجحت فى تحرير 878 مخالفة مروية خلال الـ 24 ساعة الماضية.