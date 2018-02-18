video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 19 فبراير 2018 06:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

سقوط 3 عاطلين خطفوا مواطنا أمام بنك وسرقوا منه 100 ألف جنيه بالنزهة

الأحد، 18 فبراير 2018 10:37 م
سقوط 3 عاطلين خطفوا مواطنا أمام بنك وسرقوا منه 100 ألف جنيه بالنزهة النيابة حبست المتهمين


كتب كريم صبحى
إضافة تعليق

أمرت  نيابة النزهة برئاسة شريف معتز وبإشراف إبراهيم صالح المحامى العام، بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق وضبط وإحضار آخرين كونوا أخطر تشكيل عصابى لسرقة رواد البنوك.

كشفت تحقيقات محمد صالح وكيل النائب العام، أن المتهمين تتبعوا مواطن أثناء خروجه من البنك الأهلى بمنطقة  النزهة، واختطفوه داخل سيارة ميكروباص كانوا يستقلونها وسرقوا منه 100 ألف جنيه والقوا به فى الشارع.
 
تمكن رجال المباحث من القبض على 3 من المتهمين وبحوزتهم بعض الأموال المسروقة ، لتأمر النيابة بحبسهم وسرعة ضبط شركائهم الهاربين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المؤبد لعاطل متهم بالسرقة بالإكراه لصاحب مكتبة بالإسماعيلية

فيديو.. سقوط عاطل هارب من 30 سنة سجن فى قضيتى سرقة بالإكراه بمركز المحلة

ضبط عصابة سرقة الدراجات البخارية بقها فى القليوبية

اخبار الحوادث

سرقة رواد البنوك

النزهة

سرقه رواد البنوك

السرقه

اخبار الحوادث اليوم



لا تفوتك
حملة موسى مصطفى موسى: ننافس بقوة ونسعى للفوز بثقة المصريين

حملة موسى مصطفى موسى: ننافس بقوة ونسعى للفوز بثقة المصريين

"قطريليكس" تكشف مخطط "تنظيم الحمدين" لدعم الإرهاب فى الصومال

"قطريليكس" تكشف مخطط "تنظيم الحمدين" لدعم الإرهاب فى الصومال

جدل حول مقترح حرمان مدينى النفقة من الخدمات الحكومية.. النائب محمد أبو حامد: سندرسه والتهرب جريمة ونحتاج تعديل العقوبات للممتنعين عن السداد.. والنائبة علبة الهوارى: قد يشوبه عدم الدستورية

جدل حول مقترح حرمان مدينى النفقة من الخدمات الحكومية.. النائب محمد أبو حامد: سندرسه والتهرب جريمة ونحتاج تعديل العقوبات للممتنعين عن السداد.. والنائبة علبة الهوارى: قد يشوبه عدم الدستورية

من "العلمانية" إلى "طمس الهوية" .. تركيا ترجع إلى الخلف .. معهد واشنطن يرصد تحولات أردوغان.. ويؤكد: يفرض نهج متشدد بشكل تدريجى.. وصف عملية عفرين بـ"الجهاد".. وبث سورة الفتح فى المساجد لحشد التأييد

من "العلمانية" إلى "طمس الهوية" .. تركيا ترجع إلى الخلف .. معهد واشنطن يرصد تحولات أردوغان.. ويؤكد: يفرض نهج متشدد بشكل تدريجى.. وصف عملية عفرين بـ"الجهاد".. وبث سورة الفتح فى المساجد لحشد التأييد

هانى رمزى: صفقات الزمالك سبب تراجعه بالدورى.. ومنصب إدارى ينتظر غالى فى الأهلى

هانى رمزى: صفقات الزمالك سبب تراجعه بالدورى.. ومنصب إدارى ينتظر غالى فى الأهلى

علاج ارتفاع انزيمات الكبد من خلال تناول المكملات وتقليل التعرض للمنظفات

علاج ارتفاع انزيمات الكبد من خلال تناول المكملات وتقليل التعرض للمنظفات

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

ونروح بعيد ليه مجمع اسكت بشبرا الخيمه مغلق بالزباله.. ومن الداخل مؤجر من الباطن جراج والكل ساكت.

الفساد

شكرا

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة