سقوط 3 عاطلين خطفوا مواطنا أمام بنك وسرقوا منه 100 ألف جنيه بالنزهة

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة النزهة برئاسة شريف معتز وبإشراف إبراهيم صالح المحامى العام، بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق وضبط وإحضار آخرين كونوا أخطر تشكيل عصابى لسرقة رواد البنوك.

كشفت تحقيقات محمد صالح وكيل النائب العام، أن المتهمين تتبعوا مواطن أثناء خروجه من البنك الأهلى بمنطقة النزهة، واختطفوه داخل سيارة ميكروباص كانوا يستقلونها وسرقوا منه 100 ألف جنيه والقوا به فى الشارع.

تمكن رجال المباحث من القبض على 3 من المتهمين وبحوزتهم بعض الأموال المسروقة ، لتأمر النيابة بحبسهم وسرعة ضبط شركائهم الهاربين.