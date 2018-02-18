سقوط عاطل هارب من 30 سنة سجن فى قضيتى سرقة بالإكراه بمركز المحلة

سقوط عاطل هارب من 30 سنة سجن فى قضيتى سرقة بالإكراه بمركز المحلةالأحد، 18 فبراير 2018 05:18 م
الغربية - عادل ضرة
وتم القبض على 2 من أعوانه مسجلين جنائيا، ومطلوبين فى عدد من القضايا، وتم ضبط 12 كلب شرس داخل منزله بعد السيطرة عليهم بالاستعانة بالمختصين، وتمكن المتهم من الهرب بعد إطلاقه الكلاب على القوات.
كانت معلومات وردت للرائد أحمد الشهاوى رئيس مباحث قسم ثان المحلة، بتواجد "السيد فتحى عبد العزيز" وشهرته "السيد الجزار" 32 سنة سبق اتهامه فى 16 قضية، بالتواجد فى منزله بشارع عبد الكريم وردة بمنطقة الجمهورية ثان المحلة، وايوائه 12 كلب شرس، لاستغلالها فى حماية نشاطه الإجرامى فى تجارة المخدرات والبلطجة وإرهاب المواطنين.
ووجه اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية، بسرعة ضبط المتهم، وتوجيه مأمورية مكبرة للقبض عليه قادها اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، ضمت العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، وضباط إدارة البحث الجنائى بالتنسيق مع الأمن العام، مدعومين بقوات من العمليات الخاصة بالأمن المركزى، وفور استشعار المتهم بوصول القوات أطلق 12 كلبا شرسا صوب القوات.
وتعامل مختصون مع الكلاب باستخدام الصاعق الكهربى و"السيلف دفنس" للسيطرة عليها، وتم ضبط 2 من أعوانه هما "محمود سيد عبد الهادى" 21 سنة، سبق اتهامه فى قضية تعدى على موظف عام، وبحوزته مطواة وأقراص مخدرة، و"أحمد ياسر عبد الحميد" سبق اتهامه فى قضيتى شروع فى سرقة وضرب، وبحوزته نصف طربة حشيش و38 قطعة حشيش و300 قرص مخدر و3 تكات ملك المتهم الهارب مكتوب عليها "جمهورية الجزار"، و12 كلب شرس، فتم التحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
وباشر المحامى العام لنيابات شرق طنطا التحقيقات، وتم وضع الكلاب الشرسة المضبوطة فى أقفاص حديدية بقسم ثان المحلة، لحين التصرف فيها بمعرفة المحامى العام بعد أن رفض الطب البيطرى استقبالها، لعدم وجود إمكانيات مادية للصرف عليها وإيجاد مأوى لها، وتنتظر المباحث الجنائية، قرار النيابة بشأن التصرف فى الكلاب.
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