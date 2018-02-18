سقوط عاطل هارب من 30 سنة سجن فى قضيتى سرقة بالإكراه بمركز المحلة





الغربية - عادل ضرة

تمكن ضباط مباحث مركز المحلة، بإشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، والعقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، من صبط عاطل مسجل خطر سبق اتهامه فى 24 قضية، ومحكوم عليه بالسجن 30 سنة فى قضيتى سرقة بالإكراه وسلاح نارى.

كانت معلومات وردت للرائد عمر أبو بكر رئيس مباحث مركز المحلة، بتواجد "رضا ع ال ن م" وشهرته "رضا ثعبان" 25 سنة عاطل، سبق اتهامه فى 24 قضية "سرقة بالإكراه – بلطجة – ضرب – إكراه على توقيع – مخدرات – سلاح نارى"، مقيم كفر الجنينة دائرة مركز المحلة، والمطلوب التنفيذ عليه فى عدد من الأحكام، بالقرية محل إقامته.

ووجه اللوء طارق حسونه مدير أمن الغربية، بإعداد مأمورية للقبض عليه، تحت إشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، قادها العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، وتمكن ضباط مركز المحلة من ضبطه، وتبين أنه محكومه عليه فى الجناية رقم 3507 /1669 جنايات مركز المحلة 2017 "سرقة بالإكراه وسلاح نارى" بالسجن غيابيا 15 سنة بجلسة 8/11/2017 والجناية رقم 55126 /2100 جنايات مركز المحلة 2017 "سرقة بالإكراه" غيابيا بالسجن 15 سنة بجلسة 29/1/2017، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.

كما تمكنت حملة مكبرة من ضباط إدارة البحث الجنائى، بالتنسيق مع فرق من القوات الخاصة والأمن العام، من مداهمة منزل السيد الجزار أشهر بلطجى بمنطقة الجمهورية ثان المحلة، مسجل شقى خطر سبق اتهامه فى عدة قضايا، والمعروف عنه خطورته على الأمن العام وقيامه بترويع المواطنين بالكلاب الشرسة، واستخدامها فى تأمين تجارته بالمواد المخدرة.

وتم القبض على 2 من أعوانه مسجلين جنائيا، ومطلوبين فى عدد من القضايا، وتم ضبط 12 كلب شرس داخل منزله بعد السيطرة عليهم بالاستعانة بالمختصين، وتمكن المتهم من الهرب بعد إطلاقه الكلاب على القوات.

كانت معلومات وردت للرائد أحمد الشهاوى رئيس مباحث قسم ثان المحلة، بتواجد "السيد فتحى عبد العزيز" وشهرته "السيد الجزار" 32 سنة سبق اتهامه فى 16 قضية، بالتواجد فى منزله بشارع عبد الكريم وردة بمنطقة الجمهورية ثان المحلة، وايوائه 12 كلب شرس، لاستغلالها فى حماية نشاطه الإجرامى فى تجارة المخدرات والبلطجة وإرهاب المواطنين.

ووجه اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية، بسرعة ضبط المتهم، وتوجيه مأمورية مكبرة للقبض عليه قادها اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، ضمت العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، وضباط إدارة البحث الجنائى بالتنسيق مع الأمن العام، مدعومين بقوات من العمليات الخاصة بالأمن المركزى، وفور استشعار المتهم بوصول القوات أطلق 12 كلبا شرسا صوب القوات.

وتعامل مختصون مع الكلاب باستخدام الصاعق الكهربى و"السيلف دفنس" للسيطرة عليها، وتم ضبط 2 من أعوانه هما "محمود سيد عبد الهادى" 21 سنة، سبق اتهامه فى قضية تعدى على موظف عام، وبحوزته مطواة وأقراص مخدرة، و"أحمد ياسر عبد الحميد" سبق اتهامه فى قضيتى شروع فى سرقة وضرب، وبحوزته نصف طربة حشيش و38 قطعة حشيش و300 قرص مخدر و3 تكات ملك المتهم الهارب مكتوب عليها "جمهورية الجزار"، و12 كلب شرس، فتم التحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وباشر المحامى العام لنيابات شرق طنطا التحقيقات، وتم وضع الكلاب الشرسة المضبوطة فى أقفاص حديدية بقسم ثان المحلة، لحين التصرف فيها بمعرفة المحامى العام بعد أن رفض الطب البيطرى استقبالها، لعدم وجود إمكانيات مادية للصرف عليها وإيجاد مأوى لها، وتنتظر المباحث الجنائية، قرار النيابة بشأن التصرف فى الكلاب.