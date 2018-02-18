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رانيا المشاط: هدفى عودة السياحة لطبيعتها.. ووزير الآثار: مستبشرون بتوليها الملف

الأحد، 18 فبراير 2018 08:35 م
رانيا المشاط: هدفى عودة السياحة لطبيعتها.. ووزير الآثار: مستبشرون بتوليها الملف راينا المشاط وزيرة السياحة


كتبت ميرفت رشاد - تصوير عمرو مصطفى
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رحب الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، بتولى الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، حقيبة السياحة، قائلا: إننا مستبشرون بتوليها الملف، لافتا إلى أن خلال فترة قليلة مشاركت السياحة الآثار فى فعاليات عديدة، آخرها افتتاح المرحلة الأولى للمتحف المصرى الكبير.

وأكد "العنانى" خلال انعقاد الندوة التى تنظمها جمعية الكتاب السياحيين برئاسة الكاتب الصحفى جلال دويدار، بعنوان "من أجل عودة قوية للسياحة المصرية"، اليوم الأحد، أنه سيتم الاستماع لكافة مقترحات وشكاوى المستثمرين السياحيين المشاركين فى الندوة، لدراستها من أجل النهوض بالقطاع.

من جانبها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن مشاركتها فى الندوة اليوم تعد أول لقاءاتها خارج مبنى وزارة السياحة، منذ تعيينها، مشيرة إلى أن هدفها عودة السياحة المصرية لما كانت عليه، موضحة أن هناك تعاونا ملموسا بين مجلس النواب ومن القطاع ككل.

وشددت أن انطلاق السياحة يحتاج تضافر جهود الجميع فى مجلس الوزراء، وأن هناك حرصا كبيرا لتحقيق كافة الطموحات لاستعادة الحركة السياحية.

ندوة من أجل عودة قوية للسياحة المصرية (1)
 

 

ندوة من أجل عودة قوية للسياحة المصرية (2)
 

 

ندوة من أجل عودة قوية للسياحة المصرية (3)
 

 

ندوة من أجل عودة قوية للسياحة المصرية (4)
 

 

ندوة من أجل عودة قوية للسياحة المصرية (6)
 

 

ندوة من أجل عودة قوية للسياحة المصرية (7)
 

 

ندوة من أجل عودة قوية للسياحة المصرية (8)
 
ندوة من أجل عودة قوية للسياحة المصرية (9)
 
 
ندوة من أجل عودة قوية للسياحة المصرية (10)
 

 

ندوة من أجل عودة قوية للسياحة المصرية (11)
 

 

ندوة من أجل عودة قوية للسياحة المصرية (12)
 

 

ندوة من أجل عودة قوية للسياحة المصرية (13)
 

 

ندوة من أجل عودة قوية للسياحة المصرية (14)
 

 

ندوة من أجل عودة قوية للسياحة المصرية (15)
 

 

ندوة من أجل عودة قوية للسياحة المصرية (16)
 

 

ندوة من أجل عودة قوية للسياحة المصرية (17)
 

 

ندوة من أجل عودة قوية للسياحة المصرية (18)
 

 

ندوة من أجل عودة قوية للسياحة المصرية (19)
 
 
ندوة من أجل عودة قوية للسياحة المصرية (20)
 

 

ندوة من أجل عودة قوية للسياحة المصرية (21)

 

ندوة من أجل عودة قوية للسياحة المصرية (22)
 

 

ندوة من أجل عودة قوية للسياحة المصرية (23)
 

 

ندوة من أجل عودة قوية للسياحة المصرية (24)

 

ندوة من أجل عودة قوية للسياحة المصرية (25)
 

 

ندوة من أجل عودة قوية للسياحة المصرية (26)
 

 

ندوة من أجل عودة قوية للسياحة المصرية (27)
 

 

ندوة من أجل عودة قوية للسياحة المصرية (28)
 

 

ندوة من أجل عودة قوية للسياحة المصرية (29)
 

 

ندوة من أجل عودة قوية للسياحة المصرية (30)
 

 


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رنيا المشاط

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اخبار الاقتصاد

راينا المشاط وزيرة السياحة



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