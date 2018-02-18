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رئيس هيئة تنشيط السياحة يلتقى سفير أوكرانيا لبحث التعاون المشترك

الأحد، 18 فبراير 2018 05:47 م
رئيس هيئة تنشيط السياحة يلتقى سفير أوكرانيا لبحث التعاون المشترك هشام الدميرى والسفير الاوكرانى


كتبت – ميرفت رشاد
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التقى اليوم الأحد، هشام الدميرى رئيس هيئة تنشيط السياحة بمكتبه مع هينادى لاتى سفير دولة أوكرانيا بالقاهرة، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين فى مجال تنشيط السياحة بين البلدين.

وأوضح الدميرى خلال لقائه، أن السوق الأوكرانى يعد من أهم الأسواق الواعدة المصدرة للسياحة إلى مصر وأكثرها نموا، حيث لم يتوقف منطمى الرحلات الترويج للمقاصد المصرية منذ 2015 وحتى الآن، ولذا حقق السوق الأوكرانى أعلى معدلات للحركة السياحية، ليصل لأكثر من 85% عام 2017 بالمقارنة بعام 2016 مسجلًا قرابة المليون سائح، وهى من أعلى معدلات النمو للمقصد السياحى المصرى، وجاء السوق الأوكرانى متصدرا قائمة أفضل عشر دول مصدرة للسياحة إلى مصر بعد ألمانيا.

وأضاف، فى بيان له، أن قرار خطوط الطيران الأوكرانية بتسيير أربع رحلات أسبوعيًا من كييف إلى القاهرة بداية من أول أبريل 2018، يعد فرصة ذهبية لتقديم منتجات وأنماط سياحية مختلفة للسائح الأوكرانى والمشهور بشغفه وولعه للحضارة المصرية والأنماط السياحة المختلفة كمنتج العائلة المقدسة والسياحة العلاجية والسياحة الكلاسيكية ومقاصد سياحية متعددة القاهرة والأقصر وأسوان والإسكندرية.

وقد أشار إلى أهمية تسيير هذه الرحلات وحث الفنادق وشركات السياحة لخلق برامج وحزم تسويقية جديدة تلائم هذا النمط وتقديمه للسوق الأوكرانى، خاصة خلال المشاركة بالمعرض السياحى UITT  بأوكرانيا فى خلال الفترة من 28 إلى 30 مارس من خلال الجناح المصرى.

ومن جانبه، أعرب لاتى عن عمق العلاقات المصرية الأوكرانية، وأن كييف تولى اهتماما كبيرا لمصر فى المجالات السياسية والاقتصادية والسياحية، مشيرًأ إلى رغبة رغبة الشعب الأوكرانى فى زيارة مصر.

وفى نفس السياق، أوضح الدميرى أن الهيئة تستضيف حاليًا رحلة صحفية لأهم المواقع الإلكترونية والمجلات السياحية لزيارة الأقصر والغردقة ومرسى علم لإلقاء الضوء على المقاصد السياحية المصرية خلال الأسبوع الجارى.

كما أعلن الدميرى عن تنظيم أكبر منظمى الرحلات بالسوق الأوكرانى زيارة إلى مدينة شرم الشيخ بمشاركة أكثر من 300 شركة سياحة لعقد بعض اللقاءات المهنية للترويج للمقصد السياحى المصرى وخاصة شرم الشيخ.


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