رئيس مصلحة الجمارك يوقع عقد توريد 15 جهاز فحص بالأشعة لمطار القاهرة.. صور





كتب محمد طنطاوى

وقع الدكتور مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، عقد لتوريد وتركيب 15 جهاز من أجهزة الفحص بالأشعة مع “مارشا تودور” رئيس مجلس إدارة شركة تودور سكان السويسرية للأنظمة الأمنية، عبارة عن 9 أجهزة ثابتة لفحص المركبات، و 6 سيارات فحص بالأشعة متحركة.

ويأتى التوقيع على عقود هذه المجموعة من الأجهزة استكمالا للمرحلة الأولى من منظومة الاحتياجات المستقبلية لمصلحة الجمارك والتى من المقرر أن يتم فيها توريد وتركيب عدد 100 جهازا لفحص الأمتعة والبضائع فى المنافذ والموانئ والمطارات المصرية، وذلك لتيسير وتسهيل التجارة المشروعة والسيطرة وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية وتجفيف منابع التهرب الجمركى وتجفيف منابعه، وتبلغ قيمة الأجهزة التى سيتم توريدها وتركيبها خلال المرحلة الأولى من منظومة الاحتياجات المستقبلية 32 مليون دولار أمريكى.

وكانت مصلحة الجمارك، وقعت عقود توريد وتركيب عدد 26 جهازا للفحص بالأشعة مع شركة فالكون للأنظمة الأمنية، كما وقعت أيضا عقد توريد وتركيب 28 جهازًا للفحص بالأشعة من موديل Provision2 والتى تعد أحدث أجهزة الفحص للافراد فى العالم مع شركة L3 SDS للأنظمة الأمنية.

وتتضمن المرحلة الثانية تركيب عدد 66 جهازا فى المرحلة الثانية لتغطى منظومة الفحص بالأشعة معظم المطارات والموانئ والمنافذ الجمركية.