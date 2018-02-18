video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 18 فبراير 2018 05:35 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس مترو الأنفاق يحتفل بزفاف ابنته

الأحد، 18 فبراير 2018 04:59 م
رئيس مترو الأنفاق يحتفل بزفاف ابنته رئيس مترو الأنفاق يحتفل بزفاف نجلته


كتب - احمد عبد الهادى بكير
إضافة تعليق

وسط أجواء من الفرحة والسعادة، احتفل المهندس على الفضالى رئيس مجلس إدارة شركة مترو الانفاق، بزفاف نجلته المترجمة رحاب ، على المحاسب أحمد محمد بهجت، فى احدى القاعات الكبرى بالقاهرة.

وحضر الحفل عدد كبير من قيادات وزارة النقل وجميع قيادات شركة مترو الانفاق ، وكان على رأس قيادات وزارة النقل ممن حضروا حفل الزفاف الاستاذ الدكتور عمرو شعت مساعد وزير النقل، والمحاسب محمد عبد الصبور رئيس قطاع الهيئات والشركات وعضو مجلس ادارة الشركة ، والمحاسب اسامة مصطفى رئيس قطاع مكتب الوزير،والمهندس احمد سعيد رئيس الادارة المركزية بوزارة النقل، والمحاسب محمد عبد الكريم مدير مكتب وزير النقل، والمهندس احمد عبد الحافظ مستشار وزير النقل .

وشارك بالحفل اللواء اركان حرب طارق جمال الدين رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للانفاق، والمهندس محمد شيمى رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة جنوب الوادى للبتروكيماويات، والمهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة بخطوط المترو، واللواء قاسم حسين مساعد اول وزير الداخلية للنقل والمواصلات، و الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الرسمى للبرلمان ورئيس حزب الحرية، والمهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب، والمحاسب على عماشه رئيس قطاع الشئون المالية بشركة مياه الشرب ، ومن شركة المترو مساعدين رئيس الشركة المهندس اشرف عبد السلام ، والمهندس عصام منير ، والمهندس محمد ابو العلا  والمهندس سيد شماخ ،والمهندس سامى عبد التواب ، والمهندس احمد حسن والمهندس محمد بدوى ، والمهندس عادل ربيع ، والمحاسب مفيد وليم والمحاسب محمد عبد المطلب ، والمستشار القانونى محمد العبد ، واللواء احمد شكرى مدير عام الامن ، والاستاذ اسامة السيد مدير عام الإعلام و العلاقات العامة ورئيس اللجنة النقابية ، واحمد عبد الهادى بكير مدير الاعلام والعلاقات والمتحدث الرسمى ، وكامل عبد المقصود الامين العام لنقابة العمال .

وقام وزير النقل الدكتور هشام عرفات وزير النقل، بالاتصال بالمهندس على الفضالى وقدم التهنئة بمناسبة عقد قران نجلته وزفافها ، وذلك لإنشغاله باجتماع مع وفد احدى الشركات الالمانية وارتباطه باجتماعات اخرى .

 

رئيس مترو الأنفاق يحتفل بزفاف نجلته (1)
 
 
رئيس مترو الأنفاق يحتفل بزفاف نجلته (2)
 
 
رئيس مترو الأنفاق يحتفل بزفاف نجلته (3)
 
 
رئيس مترو الأنفاق يحتفل بزفاف نجلته (4)
 
 
 
رئيس مترو الأنفاق يحتفل بزفاف نجلته (5)
 
 
رئيس مترو الأنفاق يحتفل بزفاف نجلته (6)
 
 
 
رئيس مترو الأنفاق يحتفل بزفاف نجلته (7)
 
 
رئيس مترو الأنفاق يحتفل بزفاف نجلته (8)
 
 
رئيس مترو الأنفاق يحتفل بزفاف نجلته (9)
 
 
رئيس مترو الأنفاق يحتفل بزفاف نجلته (10)
 
 
رئيس مترو الأنفاق يحتفل بزفاف نجلته (11)
 
 
رئيس مترو الأنفاق يحتفل بزفاف نجلته (12)
 
 
رئيس مترو الأنفاق يحتفل بزفاف نجلته (13)
 

 

رئيس مترو الأنفاق يحتفل بزفاف نجلته (14)
 

 

رئيس مترو الأنفاق يحتفل بزفاف نجلته (15)
رئيس مترو الأنفاق يحتفل بزفاف نجلته (15)

 

رئيس مترو الأنفاق يحتفل بزفاف نجلته (16)
 
 
رئيس مترو الأنفاق يحتفل بزفاف نجلته (17)
 

 

رئيس مترو الأنفاق يحتفل بزفاف نجلته (18)
 

 

رئيس مترو الأنفاق يحتفل بزفاف نجلته (19)
 

 

رئيس مترو الأنفاق يحتفل بزفاف نجلته (20)
 

 

رئيس مترو الأنفاق يحتفل بزفاف نجلته (21)
 

 

رئيس مترو الأنفاق يحتفل بزفاف نجلته (22)
 

 

رئيس مترو الأنفاق يحتفل بزفاف نجلته (23)
 

 

رئيس مترو الأنفاق يحتفل بزفاف نجلته (24)
 

 

رئيس مترو الأنفاق يحتفل بزفاف نجلته (25)
 

 

رئيس مترو الأنفاق يحتفل بزفاف نجلته (26)
 

 

رئيس مترو الأنفاق يحتفل بزفاف نجلته (27)
 

 

رئيس مترو الأنفاق يحتفل بزفاف نجلته (28)
 

 

رئيس مترو الأنفاق يحتفل بزفاف نجلته (29)
 

 

رئيس مترو الأنفاق يحتفل بزفاف نجلته (30)
 

 

رئيس مترو الأنفاق يحتفل بزفاف نجلته (31)
 

 

رئيس مترو الأنفاق يحتفل بزفاف نجلته (32)
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حمادة هلال وتامر عاشور وبوسى والليثى نجوم حفل زفاف "عبدالله وحياة"

صور.. حفل زفاف ياسر الفاسى وديما المنصورى على ضفاف نيل القاهرة.. نجوم الفن والإعلام ومشاهير المجتمع يهنئون الشيخة فاطمة الفاسى بزفاف نجلها

حفل زفاف

وزير النقل

رئيس مترو الأنفاق

وزارة النقل



لا تفوتك
ليفربول لـ ريال مدريد: محمد صلاح مش كوتينيو

ليفربول لـ ريال مدريد: محمد صلاح مش كوتينيو

جميلة بوحيرد: "بحب مصر وشعبها عزيز على قلبى.. وبحطكم فى عيونى"

جميلة بوحيرد: "بحب مصر وشعبها عزيز على قلبى.. وبحطكم فى عيونى"

فيديو وصور.. احتفالا بعيد ميلاده الـ64.. معلومات مهمة عن أيقونة الاستعراض فى هوليوود جون ترافولتا.."Saturday Night Fever" يرشحه للأوسكار عام 1977.. ونرشح لك 5 من أهم أفلامه لمشاهدة أفضلهم

فيديو وصور.. احتفالا بعيد ميلاده الـ64.. معلومات مهمة عن أيقونة الاستعراض فى هوليوود جون ترافولتا.."Saturday Night Fever" يرشحه للأوسكار عام 1977.. ونرشح لك 5 من أهم أفلامه لمشاهدة أفضلهم

دفتر أحوال المواطن.. بالوعات بدون أغطية فى شارع على بن أبى طالب بالأميرية.. منزل منهار يتحول لمأوى للثعابين والحشرات يهدد سلامة الأهالى فى ملوى.. نقص الأدوية بمستشفيات التأمين الصحى فى بورسعيد

دفتر أحوال المواطن.. بالوعات بدون أغطية فى شارع على بن أبى طالب بالأميرية.. منزل منهار يتحول لمأوى للثعابين والحشرات يهدد سلامة الأهالى فى ملوى.. نقص الأدوية بمستشفيات التأمين الصحى فى بورسعيد

وكالة فارس: تحطم طائرة ركاب إيرانية جنوب أصفهان وعلى متنها 66 راكبا

وكالة فارس: تحطم طائرة ركاب إيرانية جنوب أصفهان وعلى متنها 66 راكبا

وزيرة التضامن: صرف تعويضات لمصابى حريق كنيسة العذراء

وزيرة التضامن: صرف تعويضات لمصابى حريق كنيسة العذراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة