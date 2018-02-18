رئيس مترو الأنفاق يحتفل بزفاف ابنته

كتب - احمد عبد الهادى بكير

وسط أجواء من الفرحة والسعادة، احتفل المهندس على الفضالى رئيس مجلس إدارة شركة مترو الانفاق، بزفاف نجلته المترجمة رحاب ، على المحاسب أحمد محمد بهجت، فى احدى القاعات الكبرى بالقاهرة.

وحضر الحفل عدد كبير من قيادات وزارة النقل وجميع قيادات شركة مترو الانفاق ، وكان على رأس قيادات وزارة النقل ممن حضروا حفل الزفاف الاستاذ الدكتور عمرو شعت مساعد وزير النقل، والمحاسب محمد عبد الصبور رئيس قطاع الهيئات والشركات وعضو مجلس ادارة الشركة ، والمحاسب اسامة مصطفى رئيس قطاع مكتب الوزير،والمهندس احمد سعيد رئيس الادارة المركزية بوزارة النقل، والمحاسب محمد عبد الكريم مدير مكتب وزير النقل، والمهندس احمد عبد الحافظ مستشار وزير النقل .

وشارك بالحفل اللواء اركان حرب طارق جمال الدين رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للانفاق، والمهندس محمد شيمى رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة جنوب الوادى للبتروكيماويات، والمهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة بخطوط المترو، واللواء قاسم حسين مساعد اول وزير الداخلية للنقل والمواصلات، و الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الرسمى للبرلمان ورئيس حزب الحرية، والمهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب، والمحاسب على عماشه رئيس قطاع الشئون المالية بشركة مياه الشرب ، ومن شركة المترو مساعدين رئيس الشركة المهندس اشرف عبد السلام ، والمهندس عصام منير ، والمهندس محمد ابو العلا والمهندس سيد شماخ ،والمهندس سامى عبد التواب ، والمهندس احمد حسن والمهندس محمد بدوى ، والمهندس عادل ربيع ، والمحاسب مفيد وليم والمحاسب محمد عبد المطلب ، والمستشار القانونى محمد العبد ، واللواء احمد شكرى مدير عام الامن ، والاستاذ اسامة السيد مدير عام الإعلام و العلاقات العامة ورئيس اللجنة النقابية ، واحمد عبد الهادى بكير مدير الاعلام والعلاقات والمتحدث الرسمى ، وكامل عبد المقصود الامين العام لنقابة العمال .

وقام وزير النقل الدكتور هشام عرفات وزير النقل، بالاتصال بالمهندس على الفضالى وقدم التهنئة بمناسبة عقد قران نجلته وزفافها ، وذلك لإنشغاله باجتماع مع وفد احدى الشركات الالمانية وارتباطه باجتماعات اخرى .