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الأحد، 18 فبراير 2018 05:35 م
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رئيس قطاع الأنشطة بالتعليم يشهد تكريم أوائل مسابقة القرآن الكريم

الأحد، 18 فبراير 2018 05:25 م
رئيس قطاع الأنشطة بالتعليم يشهد تكريم أوائل مسابقة القرآن الكريم الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى


كتب محمود طه حسين
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صرح أحمد خيرى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم تنظيم احتفالية لتكريم أوائل مسابقة "القرآن الكريم" بمدرسة (الشهيد هشام شتا الإعدادية للبنات) التابعة لإدارة العمرانية التعليمية بمحافظة الجيزة والتى تتكفل برعايتها أسرة الشهيد، وذلك بحضور هشام السنجرى رئيس قطاع الخدمات والأنشطة نائبًا عن الدكتور الوزير، واللواء اسماعيل رجب مساعد أول مديرأمن الجيزة قطاع غرب، والمقدم مصطفى حامد بالإدارة العامة للعلاقات الإنسانية بمديرية أمن الجيزة قطاع غرب، وأحمد جاد مديرعام منطقة الجيزة الأزهرية، وممثلًا عن شيخ الأزهر، وسعيد عبد الله وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وخالد عبد المنعم مدير عام إدارة العمرانية.

 

وفى كلمته، أكد السنجرى أن الشهادة فى سبيل الله والدفاع عن الأوطان والحفاظ عليها من أعلى القربات وأعظم العبادات، موضحًا أن منزلة الشهيد مع النبيين والصديقين فى الجنة، وأن الإنسان المخلص لدينه ووطنه يبذل نفسه وماله وأغلى ما يمكن من أجل دينه ووطنه وأن علينا جميعًا أن نسعى للدفاع عنه ضد أى مخاطر، كما وجه الشكر باسم الوزارة لأسرة الشهيد على رعايتهم للمسابقة.

 


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