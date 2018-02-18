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رئيس جامعة الزقازيق: 1250 طالبا بالتعليم المدمج بدأوا الدراسة

الأحد، 18 فبراير 2018 02:00 ص
رئيس جامعة الزقازيق: 1250 طالبا بالتعليم المدمج بدأوا الدراسة د. خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق


وائل ربيعى
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أكد الدكتور خالد عبد البارى، رئيس جامعة الزقازيق، أن التعليم المدمج انطلقت أعماله بالجامعة فى برنامجى التجارة والزراعة، موضحا أن التجارة بها 1000 طالب تقريبا و250 طالب بالزراعة.

 

وأضاف عبد البارى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه يتبقى عامين أمام طلاب التعليم المفتوح القديم للانتهاء من الدراسة، ولكن سيكون هناك بواقى مجموعات ستظل فترة لأن اللائحة القديمة لهذا النوع من التعليم لم تحدد عدد السنوات، موضحا أنهم سيكملون دراستهم بناء على اللوائح التى التحقوا بناء عليها بالتعليم.

 


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جامعة الزقازيق

التعليم المدمج

التعليم المفتوح



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