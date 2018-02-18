رئيس جامعة الزقازيق: 1250 طالبا بالتعليم المدمج بدأوا الدراسة

رئيس جامعة الزقازيق: 1250 طالبا بالتعليم المدمج بدأوا الدراسةالأحد، 18 فبراير 2018 02:00 ص
د. خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق
وائل ربيعى
إضافة تعليق
أكد الدكتور خالد عبد البارى، رئيس جامعة الزقازيق، أن التعليم المدمج انطلقت أعماله بالجامعة فى برنامجى التجارة والزراعة، موضحا أن التجارة بها 1000 طالب تقريبا و250 طالب بالزراعة.
وأضاف عبد البارى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه يتبقى عامين أمام طلاب التعليم المفتوح القديم للانتهاء من الدراسة، ولكن سيكون هناك بواقى مجموعات ستظل فترة لأن اللائحة القديمة لهذا النوع من التعليم لم تحدد عدد السنوات، موضحا أنهم سيكملون دراستهم بناء على اللوائح التى التحقوا بناء عليها بالتعليم.
إضافة تعليق
وزير الخارجية أمام مؤتمر ميونخ للأمن: دول بالمنطقة تبرر الإرهاب ومصر تشن حملة للتخلص منه بسيناء.. ويؤكد: على العرب العمل لإبراز الوجه الحقيقى للإسلام.. والمجتمع الدولى ليس لديه رؤية موحدة تجاه مكافحة التطرف
"حقوق الإنسان" تحت أقدام "أردوغان".. انتهاكات النظام التركى عرض مستمر.. محكمة تقضى بالسجن مدى الحياة لـ6 صحفيين و150 آخرين يحاكمون وراء القضبان.. والأمم المتحدة: مستوى لا مثيل له من قمع الأصوات المعارضة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة