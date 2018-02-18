رئيس الوزراء العراقى يوجه بتسهيل عمل منظمة "أطباء بلا حدود" بالبلاد

رئيس الوزراء العراقى يوجه بتسهيل عمل منظمة "أطباء بلا حدود" بالبلادالأحد، 18 فبراير 2018 06:15 م
رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى
ميونيخ (أ ش أ)
إضافة تعليق
وجه رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى اليوم "الأحد" بتسهيل عمل منظمة "أطباء بلا حدود" فى البلاد.
وقال المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء العراقي،فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن "العبادى" استقبل اليوم فى مقر إقامته فى ميونخ بألمانيا رئيسة منظمة "أطباء بلا حدود" جوين ليو، وأثنى العبادى على الجهود التى تبذلها المنظمة، مشيرا إلى تنامى حالة العمل التطوعى لدى العراقيين.
ومن جانبها، أشادت رئيسة منظمة "أطباء بلا حدود" بالدعم العراقى للمنظمة، وبالجهود المتميزة التى يبذلها مئات المتطوعين العراقيين للعمل فى النشاطات الإنسانية.
إضافة تعليق
فيديو وصور.. احتفالا بعيد ميلاده الـ64.. معلومات مهمة عن أيقونة الاستعراض فى هوليوود جون ترافولتا.."Saturday Night Fever" يرشحه للأوسكار عام 1977.. ونرشح لك 5 من أهم أفلامه لمشاهدة أفضلهم
دفتر أحوال المواطن.. بالوعات بدون أغطية فى شارع على بن أبى طالب بالأميرية.. منزل منهار يتحول لمأوى للثعابين والحشرات يهدد سلامة الأهالى فى ملوى.. نقص الأدوية بمستشفيات التأمين الصحى فى بورسعيد
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة