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رئيس الوزراء العراقى يوجه بتسهيل عمل منظمة "أطباء بلا حدود" بالبلاد

الأحد، 18 فبراير 2018 06:15 م
رئيس الوزراء العراقى يوجه بتسهيل عمل منظمة "أطباء بلا حدود" بالبلاد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى


ميونيخ (أ ش أ)
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 وجه رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى اليوم "الأحد" بتسهيل عمل منظمة "أطباء بلا حدود" فى البلاد.

وقال المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء العراقي،فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن "العبادى" استقبل اليوم فى مقر إقامته فى ميونخ بألمانيا رئيسة منظمة "أطباء بلا حدود" جوين ليو، وأثنى العبادى على الجهود التى تبذلها المنظمة، مشيرا إلى تنامى حالة العمل التطوعى لدى العراقيين.

ومن جانبها، أشادت رئيسة منظمة "أطباء بلا حدود" بالدعم العراقى للمنظمة، وبالجهود المتميزة التى يبذلها مئات المتطوعين العراقيين للعمل فى النشاطات الإنسانية. 


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