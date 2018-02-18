رئيس "القابضة الكيماوية": فتح المعاش المبكر للعاملين بالشركات التابعة





كتب عبد الحليم سالم تصوير محمود فخرى

قال عماد الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال، إنه سيتم فتح المعاش المبكر بالتنسيق مع النقابات العمالية لمصلحة كل الأطراف فى الشركات خلال الفترة المقبلة، سواء فى القومية للأسمنت أو غيرها من الشركات المتعثرة.

ولفت فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن شركات كثيرة كانت وما تزال تحقق خسائر وكان من المفترض تصفيتها بحكم القانون، لكن تم تركها مما حولها إلى مشكلات كبيرة .

وأوضح أن المعاش المبكر سيكون مجزيا وبسخاء للعاملين، كما أنه سيتم عمل نظام جديد لاستثمار أموال المحالين للمعاش فى شركات تتعامل مع شركات قطاع الأعمال العام بحيث يستفيدون من المكافآت فى الاستثمار المناسب .

وقال لقد بدأنا فى القابضة بتشكيل لجنة فنية من الشباب ونختار شباب من الشركات التابعة الفترة المقبلة هو القلب النابض .

وحول أسباب عدم وجود كوادر قال إن رؤساء الشركات كانوا حريصين على كراسيهم طوال العمر كله، ونحن عانينا من ذلك وجار إعداد الكوادر بالتنسيق مع معهد القادة للتقييم والاختيار إن كان يصلح وتم اختياره بدون مجاملة.

وأضاف أن شركة نيازا صنعت لمبات الليد بدون تكنولوجيا، مما أدى إلى إرجاع إنتاج كبير منها إلى الشركة، وتم إصلاحه .

وحول إنتاج اللمبات العادية قال إنه مميز ومربح، ونسعى إلى شراكة كبيرة فى لمبات الليد لوقف الخسائر من خلال براند عالمى، وبنهاية العام المالى ستكون كل الخطط واضحة.

وحول قطاعات الورق التابعة للقابضة قال إن القطاع واعد، ولابد من تكنولوجيا جديدة يتم إدخالها لشركة مطابع محرم وفى راكتا لمواكبة احتياجات السوق الكبيرة فى مصر، وسيتم ضخ استثمار فيها للتطوير .