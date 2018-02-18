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رئيس "القابضة الكيماوية": الإطاحة برؤساء 10 شركات خاسرة أغسطس المقبل

الأحد، 18 فبراير 2018 09:42 م
رئيس "القابضة الكيماوية": الإطاحة برؤساء 10 شركات خاسرة أغسطس المقبل عماد الدين مصطفى رئيس القابضة الكيماوية


كتب عبد الحليم سالم
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كشف عماد الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام إنه سيتم تغيير 10 رؤساء شركات تابعة خاسرة فى شهر أغسطس المقبل ورؤساء الشركات كبار السن .

وأضاف مصطفى فى تصريحات خاصة ل" اليوم السابع" إنه سيتم وضع قيادات شابة على رأس الشركات الخاسرة  ،وبالفعل يتم حاليا التجهيز لذلك ، معتبرا أن رؤساء الشركات السابقين لم يصنعوا صفا ثانيا حتى يبقوا فى الشركات مدى الحياة والاستمرار بعدها كمستشارين لها .

 

وأشار أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تؤهل حاليا ما بين فردين إلى 3 أفراد من الشركات التابعة ليتولوا المهمة الفترة المقبلة كما شكلت مكتبا فنيا من الشباب بالشركة القابضة.

وحول شركة النقل والهندسة قال عماد الدين مصطفى إنه سيتم تطويرها، فالنقل والهندسية لصناعة الإطارات ، لها سوق واعد ،وسيتم تطويرها بشراكة عالمية ، ولها أكثر من قطعة أرض مهمة فى كفر الدوار وفى العامرية ، وحلها فى ضخ استثمار، مؤكدا أن  صناعة الإطارات واعدة ، وبالتالى فان خطتنا تعتمد على تغطية السوق والتصدير .

وحول شركة سيجوارات  للمواسير قال إن فيها مصنع فلنكات حديث ومصنع مواسير الأسمنت ، وهو ضعيف، وبالتالى نسعى إلى تطوير صناعة المواسير بالشراكة العالمية وفق تطور التكنولوجيا الفترة المقبلة حتى يربح.

 


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