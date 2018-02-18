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دفاع أحمد دومة بقضية "أحداث مجلس الوزراء" يمنعه من الحديث للمحكمة

الأحد، 18 فبراير 2018 03:06 م
دفاع أحمد دومة بقضية "أحداث مجلس الوزراء" يمنعه من الحديث للمحكمة أحمد دومة - أرشيفية


كتب إيهاب المهندس
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تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الأحد، عرض أحراز قضية إعادة محاكمة الناشط السياسى أحمد دومة بقضية "أحداث مجلس الوزراء"، وأثناء عرض الأحراز طلب المتهم أحمد دومة الحديث للمحكمة، فيما سألت المحكمة الدفاع هل سيسمح للمتهم بالحديث، وهنا أكد طاهر أبو النصر دفاع دومة أنه لا يسمح لموكله بالحديث لهيئة المحكمة.

وعرضت المحكمة الفيديو الأول من الأسطوانة المتواجده بالمظروف الثانى، وأظهر الفيديو سيطرة المتظاهرين على الجزء الأمامى من شارع القصر العينى، وتصاعد ألسنة اللهب من مبنى حى بولاق أبو العلا، وظهر فى الفيديو صوت سيدة تقول: "سبوهم يطفوا"، ووجود بعض الأشخاص يهددون من بداخل إحدى سيارات الإطفاء، ثم ظهر صوت لسيدة تقول: "دى حجرة كهرباء مطفوهاش بالميه"، وبعد خطف سيارة الإطفاء ظهر صوت نفس السيدة تردد عبارات منها: "يا ولاد المجانين .. اللى بيحصل ده جنان.. واللى عاقل يطفى"، ثم رددت الفتاة ردا على شخص سألها عن سبب التصوير قائلة: "إحنا بنصور للحملة اللى بنعملها".

وعقب عرض الفيديو، طلب المهم أحمد دومة الحديث للمحكمة، فيما رفض الدفاع الحاضر حديث المتهم للمحكمة.

وكانت محكمة النقض قد ألغت فى أكتوبر الماضى، الحكم الصادر بمعاقبة دومة بالسجن المؤبد فى القضية وقررت بإعادة محاكمته من جديد .

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين فى محيط مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، وأسندت النيابة لـ«دومة» وباقى المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.


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