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دبلوماسى روسى يصف اتهامات واشنطن بالتدخل فى الانتخابات الأمريكية بالأوهام

الأحد، 18 فبراير 2018 07:00 ص
دبلوماسى روسى يصف اتهامات واشنطن بالتدخل فى الانتخابات الأمريكية بالأوهام سيرجى كيسلياك السفير الروسى السابق لدى واشنطن


ميونخ أ ش أ
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وصف السفير الروسى السابق لدى واشنطن سيرجى كيسلياك، السبت، الادعاءات الأمريكية بتدخل موسكو فى الانتخابات الرئاسية لعام 2016 بأنها "أوهام" متجذرة فى السياسية الداخلية لواشنطن.

ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية عن كيسلياك قوله - خلال حضوره مؤتمر ميونخ للأمن فى ألمانيا السبت- إنه لا يثق فى أن تكون السلطات الأمريكية هى المصدر الأكثر دقة وصدقاً حول ما يقوم به الروس ، مضيفاً فى حديثه حول ادعاءات التدخل فى الانتخابات "إننى لم أقم أبداً بفعل شيء كهذا، ولم يقم به أحد فى سفارتي. ولذا فإنه أياً كانت الادعاءات التى تُشن ضدنا، ما هى ببساطة إلا أوهام تُستغل لأسباب داخلية فى الولايات المتحدة فى الصراع بين التيارات المختلفة سياسياًَ".

جدير بالذكر أن اسم الدبلوماسى الروسى الكبير قد جاء فى التحقيقات التى يجريها مكتب التحقيقات الفيدرالى "اف بى آي" والكونجرس الأمريكى حول التواطؤ ما بين حملة الرئيس الحالى دونالد ترامب الانتخابية وروسيا.

وتأتى تصريحات كيسلياك بعد يوم من إدانة هيئة محلفين اتحادية أمريكية لـ13 مواطناً روسيا و3 كيانات روسية أخرى بتهمة التدخل فى الانتخابات الأمريكية والعمليات السياسية للولايات المتحدة.


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