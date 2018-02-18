خفر السواحل البحرينى يؤكد عدم تلق أى بلاغات بشأن مفقودين فى مياه إيران





المنامة (أ ش أ)

أعلن اللواء ركن بحرى علاء سيادى قائد خفر السواحل البحرينى أنه تم رصد ومتابعة ما يتم تداوله فى بعض وسائل التواصل الاجتماعى بخصوص وفاة أربعة أشخاص وآخر مفقود فى المياه الإقليمية الإيرانية، موضحا أن قيادة خفر السواحل بمملكة البحرين لم تتلق أى بلاغات بشأن مفقودين فى البحر.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن قائد خفر السواحل البحرينى أنه يجرى متابعة الأمر للوقوف على ملابساته بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية.