خامنئى: طهران بحاجة إلى إحراز تقدم "فى مجال القضاء"





طهران (أ ف ب)

أقر المرشد الإيرانى الأعلى آية الله على خامنئى الأحد، بضرورة إحراز تقدم "فى مجال القضاء" فى بلاده.

وقال خامنئى فى خطاب بطهران نشر على موقعه الإلكترونى "حدث تقدم فى مجالات عدة لكننا نقر بأننا بقينا متأخرين فى مجال القضاء".

واعتبر أن من الضرورى الاعتذار إلى الله والشعب الإيرانى جراء هذا التقصير.

وجاءت تصريحات خامنئى فى الذكرى الأربعين للانتفاضة التى شهدتها مدينة تبريز وشكلت لحظة مفصلية أدت إلى الثورة الإسلامية عام 1979.

وأقر بأن الاحتجاجات التى خرجت فى أنحاء إيران نهاية العام الماضى ومطلع العام الجارى واستمرت لأسبوع كشفت وجود غضب شعبى واسع، إلا أنه أصر على أن الشعب لا يزال يقف بثبات خلف الثورة الإيرانية.