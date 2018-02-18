حى غرب مدينة نصر يوفر خدمة لمواطنيه للتصويت فى الانتخابات داخل الحى

كتب سيد الخلفاوى

أكد العميد أحمد محمد أنور، رئيس حى غرب مدينة نصر، أنه فى إطار التخفيف على المواطنين والاستعداد لانتخابات الرئاسة وتشجيع المواطنين على المشاركة فى التصويت دون توجيههم، أنه يجب على كل مواطن بالحى مدون على بطاقته الشخصية بالرقم القومى، عنوان سكن خارج محافظة القاهرة، التوجه لمركز شباب الحى السادس بشارع الخليفة الظافر، لتسجيل اسمه لكى يسجل اسمه ليتسنى له التصويت دخل لجان الحى.

وأضاف رئيس حى غرب مدينة نصر، أن ذلك الإجراء سيوفر على المواطنين جهد السفر ومصاريف الانتقالات، وكذلك دعم المشاركة فى الاستحقاق الدستورى، مشيرا إلى أن هذا الإجراء متاح فى الفترة من 16 حتى 18 من الشهر الجارى، مؤكدا أن من سيسجل اسمه سيكون له الحق فى التصويت فى لجان الحى.