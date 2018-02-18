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حريق بشقة سكنية بدون إصابات فى الدقهلية

الأحد، 18 فبراير 2018 10:30 م
حريق بشقة سكنية بدون إصابات فى الدقهلية اثار الحريق بالشقة السكنية


الدقهلية - محمد حيزة
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على حريق بشقة سكنية ببرج بالمنصورة، دون خسائر فى الأرواح أو إصابات.

وكان اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء مروان عبد المعطى مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغ من المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس حى شرق المنصورة بأنه أثناء مروره أمام مدرسة الملك الكامل الثانوية بالمنصورة، فوجىء بحريق هائل فى شقه ببرج همسة أمام المدرسة بالدور السابع.

وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، تحت إشراف المقدم دكتور أحمد عوض قائد إطفاء الدقهلية لمكان البلاغ، وتم السيطرة على الحريق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق وحصر الخسائر.


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