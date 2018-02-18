حبس موظف بالضرائب بتهمة الاتجار فى الحشيش بدار السلام





كتب على عبد الرحمن

أمر المستشار محمد الموافى، وكيل نيابة دار السلام، بإشراف المستشار شريف برسوم رئيس النيابة والمستشار أحمد عز، المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة، بحبس موظف بمصلحة الضرائب 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة.

كانت معلومات وردت لضباط مكافحة المخدرات في القاهرة، تفيد قيام "ه.ا" 34 سنة موظف بمصلحة الضرائب، مقيم بمنطقة الضاهر، بالاتجار فى مخدر الحشيش، بدائرة قسم شرطة دار السلام.

تم استصدار إذن نيابة لتفتيشه والقبض عليه، وإعداد قوة أمنية تم القبض عليه بشارع أحمد زكى بدار السلام، وبتفتيشه عثر بحوزته على شنطة سوداء اللون بها 62 لفافة حشيش وزنت حوالى 259 جراما وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 1775 لسنة 2018 جنح دار السلام، وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.