حبس مدرس 4 أيام لاتهامه باغتصاب طالبة ثانوى داخل منزله فى القليوبية

قررت نيابة قليوب، اليوم الأحد، حبس مدرس 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه باغتصاب طالبة ثانوى أثناء تلقيها "درس خصوصى" بقرية قلما، وأمرت بعرض الفتاة على الطب الشرعى.

كان الرائد أحمد كمال رئيس مباحث قليوب، تلقى بلاغاً من "طارق. س" 48 سنة، عامل بوفيه بشركة أدوية، مقيم قلما دائرة المركز، يتهم "هلال. س" 25 سنة مدرس، بالتعدى جنسيا على ابنته "ه. ط" 15 سنة، طالبة بالصف الأول الثانوى التجارى، وحملها منه سفاحا، وقيامها بإجهاض نفسها عقب رفضه الزواج منها، وذلك حال تواجدها بمنزله، لتلقى دروس فى مادة اللغة العربية.