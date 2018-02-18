حبس مدرس 4 أيام لاتهامه باغتصاب طالبة ثانوى داخل منزله فى القليوبية

حبس مدرس 4 أيام لاتهامه باغتصاب طالبة ثانوى داخل منزله فى القليوبيةالأحد، 18 فبراير 2018 04:47 م
حبس - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
إضافة تعليق
قررت نيابة قليوب، اليوم الأحد، حبس مدرس 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه باغتصاب طالبة ثانوى أثناء تلقيها "درس خصوصى" بقرية قلما، وأمرت بعرض الفتاة على الطب الشرعى.
كان الرائد أحمد كمال رئيس مباحث قليوب، تلقى بلاغاً من "طارق. س" 48 سنة، عامل بوفيه بشركة أدوية، مقيم قلما دائرة المركز، يتهم "هلال. س" 25 سنة مدرس، بالتعدى جنسيا على ابنته "ه. ط" 15 سنة، طالبة بالصف الأول الثانوى التجارى، وحملها منه سفاحا، وقيامها بإجهاض نفسها عقب رفضه الزواج منها، وذلك حال تواجدها بمنزله، لتلقى دروس فى مادة اللغة العربية.
تم إخطار اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، والذى كلف بالتحرى عن الواقعة وضبط المتهم، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 946 إدارى مركز قليوب لسنة 2018م، وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.
إضافة تعليق
فيديو وصور.. احتفالا بعيد ميلاده الـ64.. معلومات مهمة عن أيقونة الاستعراض فى هوليوود جون ترافولتا.."Saturday Night Fever" يرشحه للأوسكار عام 1977.. ونرشح لك 5 من أهم أفلامه لمشاهدة أفضلهم
دفتر أحوال المواطن.. بالوعات بدون أغطية فى شارع على بن أبى طالب بالأميرية.. منزل منهار يتحول لمأوى للثعابين والحشرات يهدد سلامة الأهالى فى ملوى.. نقص الأدوية بمستشفيات التأمين الصحى فى بورسعيد
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
عدد الردود 0
بواسطة:
الصقر المصري
ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون-
ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون- ليوم عظيم - يوم يقوم الناس لرب العالمين - صدق الله العطيم
عدد الردود 0
بواسطة:
ابو كريم
مجرد راى
لابد من وقفه قويه لمنع الدروس الخصوصيه وتزال الوزارة تتعامل بيد مرتعشه مع تلك المشكله والتى تستنزف قوت الغلابه لصالح جشع المدرسين وتلك الجرائم منذ الازل والى الان ولن ينفع فيها الا الحزم واصدار القوانين الصارمه