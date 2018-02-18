حبس طالب ابتز فتاة خليجية للحصول على أموال لعدم نشر صورها على "فيس بوك"





كتب كريم صبحى

أمرت نيابة أول مدينة نصر، برئاسة المستشار أحمد لبيب، بحبس طالب 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة ابتزاز فتاة خليجية بنشر صورها الشخصية على شبكة الإنترنت.

تلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا من فتاة خليجية تتهم شابا تعرفت عليه من خلال مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ونشأت بينهما علاقة صداقة تبادلا الصور الشخصية مع بعضهما.

وكشفت تحقيقات عمر محسن وكيل أول نيابة مدينة نصر، أن المتهم حاول ابتزاز الفتاة من خلال الحصول على أموال مقابل عدم التشهير بها ونشر صورها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى، فألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على المتهم بمنطقة مدينة نصر، وتم عرضه على النيابة التى تباشر التحقيق.