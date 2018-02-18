حبس طالب ابتز فتاة خليجية للحصول على أموال لعدم نشر صورها على "فيس بوك"الأحد، 18 فبراير 2018 04:28 م
كلابش - أرشيفية
كتب كريم صبحى
إضافة تعليق
أمرت نيابة أول مدينة نصر، برئاسة المستشار أحمد لبيب، بحبس طالب 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة ابتزاز فتاة خليجية بنشر صورها الشخصية على شبكة الإنترنت.
تلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا من فتاة خليجية تتهم شابا تعرفت عليه من خلال مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ونشأت بينهما علاقة صداقة تبادلا الصور الشخصية مع بعضهما.
وكشفت تحقيقات عمر محسن وكيل أول نيابة مدينة نصر، أن المتهم حاول ابتزاز الفتاة من خلال الحصول على أموال مقابل عدم التشهير بها ونشر صورها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى، فألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على المتهم بمنطقة مدينة نصر، وتم عرضه على النيابة التى تباشر التحقيق.
إضافة تعليق
فيديو وصور.. احتفالا بعيد ميلاده الـ64.. معلومات مهمة عن أيقونة الاستعراض فى هوليوود جون ترافولتا.."Saturday Night Fever" يرشحه للأوسكار عام 1977.. ونرشح لك 5 من أهم أفلامه لمشاهدة أفضلهم
دفتر أحوال المواطن.. بالوعات بدون أغطية فى شارع على بن أبى طالب بالأميرية.. منزل منهار يتحول لمأوى للثعابين والحشرات يهدد سلامة الأهالى فى ملوى.. نقص الأدوية بمستشفيات التأمين الصحى فى بورسعيد
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة