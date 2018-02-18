video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 18 فبراير 2018 06:12 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس طالب ابتز فتاة خليجية للحصول على أموال لعدم نشر صورها على "فيس بوك"

الأحد، 18 فبراير 2018 04:28 م
حبس طالب ابتز فتاة خليجية للحصول على أموال لعدم نشر صورها على "فيس بوك" كلابش - أرشيفية


كتب كريم صبحى
إضافة تعليق

أمرت نيابة أول مدينة نصر، برئاسة المستشار أحمد لبيب، بحبس طالب 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة ابتزاز فتاة خليجية بنشر صورها الشخصية على شبكة الإنترنت.

تلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا من فتاة خليجية تتهم شابا تعرفت عليه من خلال مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ونشأت بينهما علاقة صداقة تبادلا الصور الشخصية مع بعضهما.

وكشفت تحقيقات عمر محسن وكيل أول نيابة مدينة نصر، أن المتهم حاول ابتزاز الفتاة من خلال الحصول على أموال مقابل عدم التشهير بها ونشر صورها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى، فألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على المتهم بمنطقة مدينة نصر، وتم عرضه على النيابة التى تباشر التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى تحرر 878 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

ضبط مهندس وزوجته بالشرقية لتهديدهما إماراتية من خلال الهاتف

اخبار الحوادث

جرائم الانترنت

الفيس بوك

حوادث اليوم

ابتزاز الفتاة

نيابة أول مدينة نصر



لا تفوتك
ليفربول لـ ريال مدريد: محمد صلاح مش كوتينيو

ليفربول لـ ريال مدريد: محمد صلاح مش كوتينيو

جميلة بوحيرد: "بحب مصر وشعبها عزيز على قلبى.. وبحطكم فى عيونى"

جميلة بوحيرد: "بحب مصر وشعبها عزيز على قلبى.. وبحطكم فى عيونى"

فيديو وصور.. احتفالا بعيد ميلاده الـ64.. معلومات مهمة عن أيقونة الاستعراض فى هوليوود جون ترافولتا.."Saturday Night Fever" يرشحه للأوسكار عام 1977.. ونرشح لك 5 من أهم أفلامه لمشاهدة أفضلهم

فيديو وصور.. احتفالا بعيد ميلاده الـ64.. معلومات مهمة عن أيقونة الاستعراض فى هوليوود جون ترافولتا.."Saturday Night Fever" يرشحه للأوسكار عام 1977.. ونرشح لك 5 من أهم أفلامه لمشاهدة أفضلهم

دفتر أحوال المواطن.. بالوعات بدون أغطية فى شارع على بن أبى طالب بالأميرية.. منزل منهار يتحول لمأوى للثعابين والحشرات يهدد سلامة الأهالى فى ملوى.. نقص الأدوية بمستشفيات التأمين الصحى فى بورسعيد

دفتر أحوال المواطن.. بالوعات بدون أغطية فى شارع على بن أبى طالب بالأميرية.. منزل منهار يتحول لمأوى للثعابين والحشرات يهدد سلامة الأهالى فى ملوى.. نقص الأدوية بمستشفيات التأمين الصحى فى بورسعيد

وكالة فارس: تحطم طائرة ركاب إيرانية جنوب أصفهان وعلى متنها 66 راكبا

وكالة فارس: تحطم طائرة ركاب إيرانية جنوب أصفهان وعلى متنها 66 راكبا

وزيرة التضامن: صرف تعويضات لمصابى حريق كنيسة العذراء

وزيرة التضامن: صرف تعويضات لمصابى حريق كنيسة العذراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة