حالة الطقس اليوم الأحد 18/2/2018 فى مصر والدول العربية





كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية اليوم الأحد ،حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء .

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومناطق من الوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة.

حالة الطقس اليوم فى مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء .

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومناطق من الوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة.

والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على سيناء وشمال البلاد حتى القاهرة، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

الطقس فى الأردن

نهارًا:

تستمر درجات الحرارة دون مُعدلاتها المعتادة في مثل هذا الوقت من العام بحدود 3-5 درجات مئوية.

وتسود أجواء باردة وغائمة وماطرة على فترات في العديد من المناطق، تكون هذه الأمطار مصحوبة بالرعد أحياناً. في حين يتوقع تشكل الضباب الكثيف أحياناً فوق المرتفعات الجبلية العالية.

وتكون الرياح غربية نشطة إلى قوية السرعة، مع هبات تقترب من حاجز 100كم/ساعة، تعمل على تشكل عاصفة رملية في الأجزاء الشرقية من المملكة.

في خليج العقبة:

- الرياح: شمالية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 20 درجة مئوية.

ليلًا:

يكون الطقس بارداً في مختلف المناطق وغائماً جزئياً بسحب على ارتفاعات مختلفة,

وتتراجع تدريجياً الفعالية الجوية مع بقاء الفرصة واردة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار.

ويتشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

وتكون الرياح غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يستمر الطقس غائماً، وبارداً بوجه عام، مع تساقط الأمطار التي تكون غزيرة أحيانا، ومصحوبة بالعواصف الرعدية وزخات البرد فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة، مع هبات قوية أحيانا.