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جون كيرى يشدد على أهمية الإبقاء على الاتفاق النووى الإيرانى

الأحد، 18 فبراير 2018 04:21 م
جون كيرى يشدد على أهمية الإبقاء على الاتفاق النووى الإيرانى جون كيرى


ميونخ (أ ش أ)
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شدد وزير الخارجية الأمريكى السابق جون كيرى على أهمية الإبقاء على الاتفاق النووى المبرم بين الدول الست الكبرى (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) وإيران فى عام 2015.

وقال كيرى - فى تصريحات خلال (مؤتمر ميونخ للأمن) أوردتها شبكة (إيه بى سى) الإخبارية الأمريكية اليوم الأحد - إن التمسك بالاتفاق النووى الإيرانى أمر شديد الأهمية لأوروبا والعالم أجمع لأن التراجع عنه لن يجعل العالم مكانًا أفضل.

وكان وزير الخارجية الأمريكى السابق ضمن أبرز المفاوضين فى الاتفاق النووى الإيرانى الذى تم التوصل إليه فى عام 2015.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب كان قد رفض يوم 13 أكتوبر الماضى التصديق رسميًا على التزام إيران بالاتفاق النووى الذى وقعته مع الدول الست الكبرى الذى يهدف إلى منع طهران من امتلاك سلاح نووى.


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